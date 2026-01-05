La brasileña 'El agente secreto' deja sin premio a 'Sirat' en los Critics Choice Awards

El largometraje español 'Sirat', dirigido por Oliver Laxe y previamente distinguido con el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, permanece como una de las aspirantes en la carrera hacia los Oscar tras haber quedado fuera de los Critics Choice Awards en la categoría de mejor película internacional. Según informó el medio, la 31ª edición de los Critics Choice Awards, organizada por la Broadcast Film Critics Association de Estados Unidos y celebrada en el Hangar Barker del Aeropuerto de Santa Mónica, California, concedió el galardón en dicha categoría a la producción brasileña 'El agente secreto', una obra de Kleber Mendonça Filho protagonizada por Wagner Moura.

Durante la ceremonia, que estuvo presentada nuevamente por la actriz y comediante Chelsea Handler, la competencia en la categoría de mejor película internacional incluyó, además de 'Sirat', a la argentina 'Belén' de Dolores Fonzi, la surcoreana 'No hay otra opción' dirigida por Park Chan-wook, 'Un simple accidente' del iraní Jafar Panahi y 'La chica zurda' de Shih-Ching Tsou, cineasta originaria de Taiwán. 'El agente secreto' logró imponerse entre estas producciones, dejando sin premio a la obra española y al resto de las candidatas, según detalló el medio.

'El agente secreto', de acuerdo con la información difundida, se ubicó así en la cima de una categoría internacional notable por su diversidad geográfica y temática. Wagner Moura, reconocido actor brasileño, encabeza el reparto de la película vencedora, mientras que Kleber Mendonça Filho, con experiencia previa en festivales de renombre, se consolida como uno de los realizadores referentes del cine sudamericano actual.

'Sirat', por su parte, no solo competía en la citada categoría, sino también por el reconocimiento al mejor sonido, apartado en el que la labor de Laia Casanovas fue seleccionada junto a otros trabajos destacados del año. Según consignó el medio, en esta categoría el premio recayó finalmente en 'F1: La película', una producción estadounidense protagonizada por Brad Pitt. Las restantes nominadas fueron 'Una batalla tras otra', 'Frankenstein', 'Los pecadores' y 'Warfare: Tiempo de guerra'.

El filme de Oliver Laxe afronta ahora la siguiente etapa de la temporada de premios, donde mantiene opciones relevantes. Según publicó el medio, 'Sirat' figura como preseleccionada en cinco apartados para la próxima edición de los premios Oscar: mejor película internacional, mejor sonido, mejor música original, mejor reparto y mejor fotografía. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos ha anunciado que los nominados definitivos se darán a conocer el 22 de enero, con la entrega de los galardones fijada para el 15 de marzo.

La trayectoria de 'Sirat' abarca otras instancias de la actual temporada cinematográfica. Entre las múltiples nominaciones que ha cosechado, destaca su presencia en los Globos de Oro con dos candidaturas: mejor película y mejor banda sonora original. Además, cuenta con nueve opciones en los Premios del Cine Europeo, siete nominaciones a los galardones Feroz y compite en la categoría de mejor película internacional en los Independent Spirit Awards. De acuerdo con el medio, este recorrido evidencia su impacto en el panorama internacional pese a su reciente exclusión de los Critics Choice Awards.

Estas menciones refuerzan la posición de 'Sirat' en diversas competencias, manteniendo su presencia tanto en festivales como en premiaciones de amplia repercusión internacional. La atención quedará puesta en las futuras decisiones de la Academia así como en el desarrollo de los restantes certámenes para los cuales la película ha sido tenida en cuenta.