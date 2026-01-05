La astronauta Adenot volará a la Estación Espacial Internacional en la misión Epsilon: "La exploración no tiene género"

Durante el proceso de formación para la misión Epsilon, los entrenadores mostraron una atención especial al bienestar de Sophie Adenot, considerando la intensidad del entrenamiento de ocho meses que debía superar antes de viajar a la Estación Espacial Internacional. Según detalló el medio Europa Press, la preparación de la astronauta francesa incluyó la necesidad de priorizar ciertos módulos ante la limitación de tiempo, una decisión que recayó en sus instructores, quienes ajustaron el cronograma para asegurar que estuviera lista para afrontar los desafíos del entorno espacial. Adenot, en su intervención, expresó que el objetivo no solo fue adquirir habilidades técnicas, sino también prepararse para representar a toda la humanidad en el espacio, tarea que considera motivo de orgullo y responsabilidad.

El lunes, Sophie Adenot presentó oficialmente la misión Epsilon durante una rueda de prensa realizada en el Centro Europeo de Astronautas de la ESA, ubicado en Colonia, Alemania. De acuerdo con Europa Press, esta comparecencia marcó el cierre de su agenda pública en Europa antes de emprender su primer viaje orbital, previsto para mediados de febrero a bordo de la Estación Espacial Internacional. La astronauta, seleccionada por la Agencia Espacial Europea tras una destacada carrera como piloto de pruebas y oficial en la Fuerza Aérea, explicó el significado del nombre de la misión Epsilon: un reconocimiento a las pequeñas contribuciones que, combinadas, adquieren un impacto conjunto destacado.

En la comparecencia ante los medios, según reportó Europa Press, Adenot abordó la cuestión de la igualdad de género en la exploración espacial. Recalcó que "la exploración no tiene género" y aseguró que nunca percibió diferencia alguna por ser mujer a lo largo de su selección y entrenamiento. Agregó que "simplemente soy una astronauta que se entrena", aunque reconoció diferencias fisiológicas naturales entre individuos. En sus palabras: "Hoy, sinceramente, no vemos la diferencia. Por supuesto que vemos la diferencia porque cada ser humano es diferente fisiológicamente. Hay diferencias a escala individual", sostuvo la astronauta durante la rueda de prensa, según recogió Europa Press.

Adenot remarcó la importancia de la presencia de mujeres en las misiones espaciales, argumentando que constituyen la mitad de la población mundial y, por ende, deberían ocupar proporción equivalente entre los exploradores: "Así que, ¿por qué no ser el 50% de los exploradores?", manifestó, según informó Europa Press. Recordó a las pioneras que hicieron posible la integración de mujeres en el ámbito aeroespacial y agradeció su papel en abrir caminos: "Estoy muy agradecida a todas estas mujeres pioneras que abrieron nuevos caminos para nosotros", declaró. También afirmó que, en la actualidad, las mujeres afrontan menos obstáculos en este campo: "No estamos en tiempos pioneros de las mujeres, el camino está abierto, podemos hacer exploración y no hay límites para imponerle a cualquier mujer o niña que tenga un sueño".

El entrenamiento de ocho meses previo a la misión representó un periodo de alta exigencia, tal como subrayó Adenot en sus declaraciones publicadas por Europa Press. Los responsables de su preparación ajustaron los contenidos para garantizar la seguridad y el desempeño en el espacio, priorizando áreas esenciales. "Me prepararon para representar a la humanidad en el espacio", afirmó, expresando gratitud y humildad por representar tanto a Francia como a Europa. Adenot describió cómo la exploración se articula con ciencia, tecnología, economía, educación y diplomacia, fortaleciendo la cooperación internacional y actuando como motor para la innovación.

La misión Epsilon prevé la realización de una batería de investigaciones científicas bajo dirección europea, experimentos médicos, apoyo a la observación de la Tierra, tareas de mantenimiento y operaciones a bordo de la Estación Espacial Internacional. Adenot, según consignó Europa Press, resaltó que su labor requiere la integración de diferentes disciplinas y la colaboración internacional. Además, será la primera integrante de la promoción de astronautas de 2022 en ser enviada al espacio, grupo al que también pertenece el español Pablo Álvarez, así como Rosemary Coogan, Raphaël Liégeois y Marco Sieber, quienes culminaron su formación básica el 22 de abril de 2024 en el Centro Europeo de Astronautas de la ESA.

El medio Europa Press recordó que la australiana Katherine Bennell-Pegg compartió capacitación con el mismo grupo y finalizó su año de entrenamiento básico junto al resto de la promoción europea. Todos estos astronautas fueron certificados tras completar el programa formativo, que habilita para los vuelos espaciales de la ESA.

Referido al itinerario profesional y académico de Adenot, Europa Press puntualizó que nació en 1982 y estudió ingeniería entre 2001 y 2003, graduándose en ISAE-SUPAERO, Toulouse, con especialidad en dinámica de vuelo de aeronaves y naves espaciales. Posteriormente, en 2004, cursó una Maestría en Ciencias en Ingeniería de Factores Humanos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), centrando su tesis en la adaptación del sistema vestibular a la gravedad artificial y el diseño de programas de entrenamiento de centrifugación para astronautas.

Al año siguiente, en 2005, Adenot inició instrucción militar básica y formación como piloto de helicóptero en la Fuerza Aérea Francesa. Más tarde, en 2018, egresó con honores de la Escuela de Pilotos de Pruebas Empire de Boscombe Down, en el Reino Unido, recibiendo los galardones Mac Kenna y el Escudo Patuxtent en reconocimiento a su desempeño. Además del francés, domina el inglés, posee conocimientos de alemán y ruso, y también tiene nociones de español.

Su carrera incluye una etapa como ingeniera de diseño en Airbus Helicopter, en la que trabajó en la configuración de cabinas para helicópteros. De 2008 a 2012, desempeñó funciones como piloto de búsqueda y rescate en la base aérea de Cazaux, participando en misiones de rescate en zonas desérticas y entornos hostiles. Entre 2012 y 2017, trabajó en el Escuadrón de Transporte de Alta Autoridad en Villacoublay, ocupando cargos de líder de vuelo y capitana de misión.

Desde 2019 hasta 2022, Adenot operó como piloto de pruebas experimental de helicópteros en el Centro de Pruebas de Vuelo de Cazaux, bajo la Dirección General de Armamento (DGA). Hasta la fecha, acumuló 3.000 horas de vuelo, piloteando 22 tipos diferentes de helicópteros. Además, posee licencias militares como paracaidista, así como permisos para pilotar avionetas y planeadores.

En 2022, la astronauta recibió la Orden Nacional del Mérito de Francia (Chevalier) y, un año antes, la medalla de la Asamblea Nacional Francesa en reconocimiento a sus acciones a favor de la igualdad de género en la ciencia. En 2020, fue seleccionada como Joven Líder por la Fundación Franco-Americana.

Europa Press señaló que Adenot cuenta con una amplia trayectoria divulgativa, acumulando quince años de experiencia impartiendo conferencias de motivación y actividades abiertas sobre ciencia dirigidas principalmente a niños y jóvenes. Entre sus aficiones figuran deportes de montaña, el esquí, el ciclismo de montaña, el yoga, el buceo y la lectura de música clásica. También ostenta títulos como profesora certificada de yoga y paracaidista profesional.

La candidatura de Sophie Adenot como astronauta de la ESA fue anunciada oficialmente en noviembre de 2022, de acuerdo con Europa Press. Comenzó el entrenamiento básico en abril de 2023 y, tras un año de formación en el Centro Europeo de Astronautas de la ESA, obtuvo la certificación para misiones espaciales el 22 de abril de 2024. Esta habilitación le permitió ser seleccionada para la misión Epsilon y representar tanto a Francia como a Europa en su próxima participación a bordo de la Estación Espacial Internacional, con el objetivo de contribuir en diversos experimentos científicos, médicos y en la cooperación internacional durante su primera experiencia orbital.