IU exige a Europa más dureza contra la operación de Trump en Venezuela: "El Papa está siendo más contundente"

Durante una reciente entrevista, Enrique Santiago advirtió que el Papa León XIV ha mostrado una postura más firme que la Unión Europea frente a la intervención militar promovida por el gobierno de Donald Trump en Venezuela, lo que a su juicio evidencia una falta de contundencia en la respuesta europea ante estos hechos. Según informó Europa Press, Santiago, quien ejerce como portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto de Sumar, reclamó públicamente una mayor acción a los socios europeos frente a la operación estadounidense dirigida a “capturar” al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press en el programa ‘La hora de la 1’ de TVE, el dirigente de Izquierda Unida sostuvo que la llamada del Papa León XIV en defensa de la independencia y la soberanía de Venezuela, así como al respeto a las leyes internacionales, contrasta con la actitud, que considera insuficiente, de los países de la Unión Europea. Santiago recalcó que el Sumo Pontífice no solo ha exigido respeto al marco jurídico internacional y venezolano, sino que además lanzó un mensaje directo al presidente Trump sobre estas actuaciones.

Durante la conversación televisiva, el secretario general del Partido Comunista también reiteró las críticas que ya había manifestado el pasado domingo durante una protesta frente a la embajada estadounidense, donde denunció la intervención militar estadounidense en Venezuela. En esa oportunidad, según recogió Europa Press, volvió a señalar que la respuesta de la Unión Europea ha resultado menos rotunda que la emitida desde el Vaticano.

Santiago extendió sus críticas hacia el ámbito nacional al cuestionar abiertamente la postura de los partidos PP y Vox respecto a las operaciones del gobierno de Trump en Venezuela y otros países. Según puntualizó el portavoz de Izquierda Unida, resulta, en su concepto, “vergonzoso” que dichas formaciones hayan respaldado estrategias que él califica como un “saqueo internacional” y que no hayan denunciado las amenazas e intervenciones planteadas por Estados Unidos contra países latinoamericanos como Colombia, México y Panamá. En palabras de Santiago recogidas por Europa Press, “es realmente vergonzoso que a estas alturas el PP y Vox estén de acuerdo con esta estrategia de saqueo internacional, la aplaudan y no critiquen las agresiones y las amenazas de Estados Unidos a países hermanos como Venezuela o como Colombia, México y Panamá”.

El portavoz también lamentó que estos partidos no se hayan pronunciado acerca de rumores o declaraciones surgidas desde el círculo del presidente estadounidense, en las que se señalaría a Groenlandia —dependencia de Dinamarca— y a Canadá como posibles siguientes escenarios de acciones militares, señaló Europa Press.

En relación con el Partido Socialista, Enrique Santiago hizo un llamamiento para que el PSOE actúe “con valentía” y utilice una terminología precisa en la valoración de los hechos. Insistió, en declaraciones recogidas por Europa Press, en la necesidad de “llamar las cosas por su nombre” y hablar abiertamente de “una violación de la soberanía nacional” y “el secuestro de un jefe de Estado”, acciones que calificó como “algo gravísimo” al referirse a lo prescrito en el artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que tipifica la toma de rehenes.

Según detalló Europa Press, Enrique Santiago valoró que, aunque el Partido Socialista ha ido adaptando su postura como consecuencia de la presión ejercida por su formación dentro del Gobierno, aún no se ha emitido, a su juicio, un comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación condenando los hechos, lo que considera una reacción insuficiente.

Durante la entrevista posterior en el programa ‘Malas lenguas’ de TVE, difundida también por Europa Press, volvió a expresar su malestar sobre la falta de una respuesta formal del Ejecutivo español liderado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Expresó su expectativa sobre que esa institución debería manifestar una condena explícita ante lo que describe como una vulneración grave de la legalidad internacional y de la soberanía de Venezuela por parte de los Estados Unidos.

Europa Press detalló que la manifestación de Santiago se enmarca en el contexto de protestas y condenas llevadas a cabo tanto en España como en otros países en respuesta a la operación militar estadounidense en Venezuela. En sus declaraciones, el portavoz de Izquierda Unida reclamó que las instituciones europeas reconsideren su estrategia ante la situación venezolana y adopten una postura más clara y coordinada, en línea con la protección del derecho internacional.

El medio también informó que, según la valoración de Santiago, el apoyo de determinados partidos europeos y españoles a la administración Trump otorga legitimidad a intervenciones que, considera, atentan contra normas internacionales vigentes. A lo largo de las entrevistas y protestas, el dirigente insistió en la urgencia de que la comunidad internacional, y especialmente la Unión Europea y el gobierno español, expresen con claridad su rechazo a cualquier acción que vulnere la soberanía de otros estados.

El posicionamiento de Santiago, recogido íntegramente por Europa Press, reveló su exigencia de mayor coherencia a los actores políticos tanto nacionales como europeos ante un contexto de tensiones diplomáticas y riesgo de escalada militar en la región latinoamericana. La serie de declaraciones refleja la preocupación de sectores de la izquierda española por lo que califican como una respuesta insuficiente desde la Unión Europea frente a las iniciativas impulsadas por el gobierno estadounidense bajo el liderazgo de Donald Trump.