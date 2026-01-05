Irán reclama la liberación "inmediata" de Maduro tras ser capturado por EEUU en Venezuela

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, sostuvo que la línea de Teherán hacia Venezuela continuará guiándose por los principios de respeto mutuo e intereses compartidos, sin importar los cambios de liderazgo. Esta declaración formal respondió a los acontecimientos recientes en Caracas, donde Estados Unidos capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante un operativo realizado el sábado. Según informó la agencia iraní de noticias Mehr, la administración iraní pidió la liberación inmediata e incondicional de Maduro y criticó la intervención como un quebrantamiento grave de la soberanía nacional venezolana.

De acuerdo con Mehr, el gobierno iraní aseguró que la acción militar estadounidense sobre Venezuela representa una “violación peligrosa” de los principios del derecho internacional. Baqaei afirmó: “Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, debe ser liberado de forma inmediata e incondicional”, remarcando que la operación no podía justificarse bajo ningún pretexto. El vocero, citando al Ministerio de Exteriores, alertó que este tipo de intervenciones puede conducir a una escalada de caos y desorden en el sistema internacional si no se toman medidas para frenarlas.

Teherán denunció, según publicó el medio mencionado, que la promoción de la “paz a través de la fuerza”, postura atribuida a la estrategia estadounidense en la región, equivale a institucionalizar un mundo carente de normas y propicia la erosión del orden internacional. Baqaei argumentó que el camino “peligroso” inaugurado por Estados Unidos en territorio venezolano podría poner en riesgo la estabilidad de otros Estados, debilitando los fundamentos reconocidos del sistema global.

Irán, tal como reportó la agencia Mehr, enfatizó que su postura de respaldo hacia Venezuela permanece inalterable tras estos sucesos. Las autoridades iraníes reiteraron que sus relaciones exteriores se basan en la independencia y el beneficio recíproco, principios que, según su portavoz, se mantendrán firmes en la cooperación futura con Caracas y otras naciones.

El pronunciamiento oficial incluyó una renovación del rechazo a las justificaciones utilizadas por Washington para validar el operativo, indicando que bajo ninguna circunstancia resultan aceptables los ataques que vulneran la soberanía y el orden internacional. El Ministerio de Exteriores de Irán, siempre según consignó Mehr, subrayó que incidentes de esta naturaleza no afectan únicamente a las partes involucradas, sino que generan un precedente negativo para el conjunto de la comunidad internacional.

La declaración final de Baqaei, recogida por la agencia estatal iraní, insistió en la necesidad de defender las reglas internacionales históricamente aceptadas para evitar que acciones similares desemboquen en una generalización del desorden global. Irán concluyó reafirmando que las relaciones con Venezuela seguirán sustentándose sobre la base del respeto y la cooperación, idea que, según sus autoridades, no cambiará a raíz de las medidas tomadas por Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro.