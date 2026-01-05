Indra cierra en máximos históricos tras dispararse casi un 10% debido a las tensiones en Venezuela

El valor bursátil de Indra aumentó en 1.035 millones de euros en solo dos días, de acuerdo con la información publicada por el medio de referencia. Este incremento se produce en un contexto dominado por reacciones inmediatas del mercado tras conocerse la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado, evento que desató nuevas presiones geopolíticas en la región y tuvo impacto directo en empresas vinculadas al sector de defensa, según informó la fuente.

Indra, la mayor compañía española del sector, logró el lunes un máximo histórico en la Bolsa al cerrar sus acciones en 54,4 euros, después de registrar una subida del 9,68% durante la sesión, detalló la fuente mencionada. Este resultado marca una nueva cota para la empresa, que arrancó la jornada con un alza cercana al 5%. En el transcurso de la media sesión, la subida rozó el 6%, mostrando la reacción sostenida de los inversores a la incertidumbre derivada de los acontecimientos en Venezuela, de acuerdo con la cobertura del medio.

Cerca de las 16:00, la cotización de Indra experimentó un nuevo impulso hasta cerrar el día con casi un 10% más respecto al cierre previo. La capitalización bursátil de la compañía se aproximó así a los 9.610 millones de euros, consignó la fuente. Este comportamiento replica la tendencia de fuerte crecimiento que Indra mostró durante el ejercicio anterior, cuando cerró 2025 como el valor con mayor incremento del Ibex 35 tras elevar su valoración un 184,19%, finalizando el año anterior con un precio por acción de 48,54 euros y una capitalización cercana a los 8.600 millones de euros.

Analistas del grupo XTB explicaron al medio que la detención de Nicolás Maduro abre la puerta a que Estados Unidos obtenga acceso a tierras raras, petróleo y oro venezolano, lo que introduce cambios significativos en las dinámicas de los mercados de materias primas globales. Esta situación, según publicó el medio citado, plantea la posibilidad de que las negociaciones de paz en Ucrania enfrenten nuevos retrasos. En consecuencia, las empresas europeas ligadas a la industria de defensa podrían mantener o incrementar el ritmo de recepción de contratos militares de gran envergadura en el futuro próximo, según dicho análisis recogido por la fuente.

La crisis en Venezuela no solo tuvo repercusiones financieras, reportó el medio, sino que generó respuestas diplomáticas en el ámbito internacional. El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, dirigió un mensaje al presidente estadounidense Donald Trump solicitando respeto y criticando el tono intervencionista de su discurso. Nielsen manifestó disposición a la negociación, aunque descartó cualquier posibilidad de anexión, describiendo tales propuestas como "fantasías", según la fuente original.

En Europa, las autoridades francesas reiteraron la necesidad de preservar la soberanía de Groenlandia frente a las amenazas que perciben por parte de la administración Trump. Igualmente, el gobierno francés aludió a la urgencia de fortalecer capacidades militares y aumentar el gasto en defensa ante lo que consideran una situación de falta de capacidad de reacción, según consignaron los medios internacionales.

La respuesta de la Unión Europea, reportó la fuente, fue matizada al afirmar que no existe equivalencia entre la operación de Estados Unidos en Venezuela y una hipotética amenaza sobre el territorio de Groenlandia. Según la UE, la alianza con Washington y la protección que la OTAN brinda a la isla ártica, dependiente de Dinamarca, minimizan los riesgos de una acción similar. Así lo detalló el medio citado, subrayando el argumento de que la actual estructura de alianzas en el Atlántico Norte marca diferencias sustanciales entre ambos escenarios.

El efecto dominó en los mercados accionarios afectó a toda la industria de defensa europea. Entre las compañías que registraron aumentos notables en sus cotizaciones se incluyen la británica Bae Systems, que cerró con un alza cercana al 5%; la alemana Rheinmetall, con una subida del 9,68%; la italiana Leonardo, que incrementó su valor en 6,25%; la francesa Thales, que avanzó un 4,72%; la sueca Saab, con un 6,63%; y Airbus, que concluyó la sesión con un aumento del 2,46%, según datos recogidos por el medio mencionado.

El aumento de las cotizaciones en el sector estuvo impulsado por las nuevas expectativas de contratos y por la percepción de prolongación del conflicto en Ucrania, unido a un clima de inseguridad derivado de los recientes acontecimientos en Venezuela. Este panorama reconfigura el interés de los inversores hacia empresas con exposición en defensa y seguridad, en un entorno global caracterizado por la volatilidad política y la competitividad en la obtención de recursos estratégicos, según la interpretación del contexto realizada por el citado medio a partir del análisis de los principales expertos consultados.