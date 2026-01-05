Foro Penal pide una amnistía general para los 863 presos políticos en Venezuela

Entre los presos por causas políticas en Venezuela se encuentran mujeres, adolescentes, defensores de derechos humanos, extranjeros y militares. El grupo de defensa de derechos humanos Foro Penal, cuya cifra más reciente sitúa el número total de detenidos por motivos políticos en 863, ha solicitado la aprobación de una amnistía general para liberar a estas personas. Según informó el medio que publica la noticia, tanto el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, como el vicepresidente, Gonzalo Himiob, consideran que esta medida contribuiría a la reconciliación social en el país, aunque subrayan que una eventual amnistía no debería ser aplicable a delitos de lesa humanidad.

De acuerdo con el reporte de Foro Penal, difundido por el medio, la lista de personas detenidas abarca a 106 mujeres, entre las que se encuentran Sofía Sahagún y Emirlendris Benítez. Además, hay nueve defensores de derechos humanos, como Javier Tarazona y Kennedy Tejeda, incorporados en la relación entregada por la organización. El balance también incluye a 86 ciudadanos extranjeros, entre ellos Yevhenii Trush y Angelique Corneille, y a 176 efectivos militares, incluyendo a Igbert Marín y un adolescente identificado como G.R., quienes permanecen privados de libertad de manera considerada arbitraria.

El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, manifestó la postura de la organización a través de un mensaje en la red social X, indicando: “Una amnistía general para libertad de presos políticos sería un importante gesto actualmente para unificar la población venezolana, obviamente sin garantizar impunidad por crímenes de lesa humanidad”. El medio consignó que la propuesta surge después de que Estados Unidos capturara al presidente venezolano Nicolás Maduro, y Romero remarcó que Foro Penal se encuentra dispuesto a colaborar en la búsqueda de salidas para el problema.

Por su parte, Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, reiteró la necesidad de medidas concretas para iniciar un cambio político estructural en el país caribeño. Según publicó el medio, Himiob declaró: “Si se quiere hablar de gestos de cambio contundentes y serios, la amnistía general y plena para todos los presos y perseguidos políticos de Venezuela debe ser el primer paso. Libertad inmediata, sin condiciones ni trucos”. Estas declaraciones acompañaron la publicación del último balance de detenidos bajo cargos políticos en Venezuela, elaborado por la organización.

El medio informó además que el pasado viernes Foro Penal anunció la excarcelación de 44 personas consideradas presas políticas, entre las que figuraban 42 hombres y 2 mujeres. Estas liberaciones se suman a las 61 excarcelaciones reportadas por la entidad durante el 29 de diciembre anterior, lo que refleja movimientos recientes en la situación penitenciaria de quienes poseen procesos judiciales por motivos políticos en Venezuela.

El seguimiento y la documentación de casos de detención política se mantienen como parte de las actividades regulares de Foro Penal, organización que ha mostrado disposición para contribuir en iniciativas legales destinadas a garantizar la libertad de quienes considera detenidos arbitrariamente. Según detalló el medio, la petición de una ley de amnistía general excluye explícitamente a personas responsables de delitos considerados de lesa humanidad bajo el derecho internacional, una postura reafirmada en comunicados y declaraciones públicas formuladas por los representantes de la ONG.

La demanda de amnistía incluye tanto a quienes se encuentran recluidos como a perseguidos políticos, y los voceros de la ONG recalcan la importancia de que la medida no suponga condiciones que dilaten las liberaciones ni implique mecanismos que perpetúen situaciones de persecución. El medio documentó que Foro Penal continúa actualizando el registro de presos y excarcelaciones, e insiste en la adopción de acciones que promuevan la reunificación y la paz social en el país, sin menoscabar la responsabilidad individual por violaciones graves a los derechos humanos.