Fabiola Martínez se pronuncia sobre la situación actual de Venezuela: "Estamos divididos entre la euforia y el miedo"

Las noticias recientes sobre la proclamación de Delcy Rodríguez como presidenta interina tras la destitución de Nicolás Maduro han generado inquietud en la comunidad venezolana en el exterior, que teme que el relevo represente únicamente un cambio superficial sin reformas de fondo. Según informó El Mundo, Fabiola Martínez, empresaria venezolana radicada en España y una de las figuras más reconocidas de la diáspora en la televisión española, expresó sus dudas sobre la autenticidad de la transición y la posibilidad de que el país permanezca atrapado en las estructuras del chavismo pese al reemplazo en la presidencia.

De acuerdo con El Mundo, Martínez calificó la situación como un momento marcado por sentimientos opuestos en la comunidad venezolana. Por un lado, reconoció la esperanza que despierta el fin de la gestión de Nicolás Maduro, luego de años de régimen, pero admitió que esta esperanza se ve opacada por el temor a la incertidumbre y a la falta de cambios sustanciales. Su declaración: “Estamos divididos entre la euforia y el miedo”, sintetiza el sentir de quienes observan desde el exilio y también de quienes permanecen en Venezuela.

El medio español detalló que la empresaria, nacida en Maracaibo en 1972, emigró a España después de una carrera como modelo y su paso por el certamen de Miss Venezuela. Desde entonces, se ha consolidado como una de las voces más escuchadas de la diáspora venezolana, denunciando la polarización y la crisis humanitaria que vive su país. Según consignó El Mundo, la reciente intervención de Estados Unidos, acompañada por declaraciones del expresidente Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos está "a cargo" de Venezuela mientras Rodríguez asume el liderazgo interino, ha profundizado el clima de inestabilidad, sumando nuevas preguntas sobre la verdadera autonomía del proceso de transición.

En sus declaraciones recogidas por El Mundo, Martínez mencionó que acababa de ver en las noticias la proclamación de Delcy Rodríguez y expresó sus reservas en torno a la naturaleza del cambio. Sostuvo: “A ver si vamos a cambiarle el collar al perro... y ese es el tema, entonces no mucho”, manifestando el temor de que se trate de una simple sustitución sin alteración real de las políticas del chavismo. Este escepticismo se repite en otros sectores de la sociedad venezolana y de la oposición, preocupados ante la posibilidad de que el futuro no traiga las reformas prometidas.

El Mundo reportó también sobre el impacto de la crisis en las familias venezolanas, acentuada por el exilio de millones de ciudadanos durante años recientes. Martínez señaló que “casi toda mi familia está afuera”, y detalló que aquellos que permanecen se encuentran principalmente en Maracaibo, donde la situación, según indicó, no es tan tensa como en la capital, aunque persiste el temor y la incertidumbre. Explicó: “Todo el mundo está asustado, no sabemos qué va a pasar”, reflejando el sentimiento generalizado entre quienes siguen el desarrollo de los acontecimientos tanto dentro como fuera del país.

La empresaria venezolana, según publicó El Mundo, observa con atención los continuos anuncios tanto desde Caracas como desde Washington. La cobertura del medio destaca cómo las opiniones de Martínez condensan la preocupación y la expectativa que predominan en la comunidad venezolana, enfrentada a un contexto caracterizado tanto por la esperanza de recuperación como por la ansiedad ante un futuro político incierto, tras décadas marcadas por el colapso económico y la inestabilidad institucional.