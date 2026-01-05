Agencias

España defiende en la ONU que "la fuerza jamás trae democracia" y que los recursos naturales son soberanía de Venezuela

El embajador de España ante la ONU, Héctor Gómez, ha esgrimido este lunes ante el Consejo de Seguridad que "la fuerza jamás trae democracia" tras la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en la que fue apresado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al tiempo que ha advertido del "precedente" que esto constituye y que ha dejado claro que los recursos naturales son parte de la soberanía.

"España trabajará por unir a los venezolanos y venezolanas y apuesta por el diálogo y la paz porque la fuerza jamás trae más democracia", ha manifestado el embajador español durante su intervención en la sesión extraordinaria en el Consejo de Seguridad sobre Venezuela, tras expresar la "profunda preocupación" del Gobierno por lo que entiende que es "un precedente muy preocupante con implicaciones para la región".

"El respeto a los principios de la Carta de Naciones Unidas, en particular a la soberanía e integridad territorial de los Estados y a la prohibición del uso y amenaza de la fuerza, es indispensable para garantizar la convivencia internacional", ha esgrimido Gómez, insistiendo en la apuesta de España por un orden internacional basado en reglas.

"Consideramos que estas acciones constituyen un precedente muy preocupante para la paz y la seguridad regional, y recordamos que los recursos naturales del país son parte de su soberanía", ha añadido en su breve intervención, en referencia al interés expresado por el presidente estadounidense, Donald Trump, por el petróleo de Venezuela ahora que Estados Unidos se dispone a controlar el país.

España, ha afirmado, comparte que "la lucha contra el crimen organizado en la región es una prioridad", pero considera que "solo puede hacerse mediante la cooperación internacional", y que "es prioritario defender los Derechos Humanos y las libertades públicas en Venezuela" pero la estabilidad y la democracia por las que España quiere trabajar "no puede venir impuesto por la fuerza".

"Eso solo puede venir a través de un diálogo extenso entre venezolanos, con una solución venezolana pacífica y democrática", ha puntualizado, para recordar que el Gobierno no reconoció la reelección de Maduro en 2024 y esgrimir que "ha sido contundente en su condena de cualquier violación y amenaza a los Derechos Humanos" en Venezuela. "Pero esta condena solo puede ejercerse desde el respeto a la legalidad internacional", ha acotado.

