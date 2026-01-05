Erdogan defiende la adquisición de cazas F35 como "necesaria para la seguridad de la OTAN"

El gobierno turco ya había realizado los pagos correspondientes para la adquisición de los cazas F35, un aspecto que el presidente Recep Tayyip Erdogan destacó al afirmar la necesidad de que Turquía vuelva a pertenecer al programa de aviones de quinta generación, del cual fue excluida por decisión de Estados Unidos. Según indicó el diario turco 'Hurriyet', esta cuestión se configura como tema principal en la agenda de la conversación que Erdogan prevé mantener con el presidente estadounidense Donald Trump, marcada por la expectativa de que el retorno de Turquía al proyecto F35 propicie una aproximación bilateral y contribuya al fortalecimiento de la seguridad de la Alianza Atlántica, especialmente ante el incremento de las amenazas en el escenario europeo.

De acuerdo con la información publicada por el medio turco 'Hurriyet', Erdogan subrayó que la adquisición de estos aviones es “necesaria para garantizar la seguridad de la OTAN”, haciendo referencia explícita al contexto de tensiones crecientes en el continente. El mandatario turco remitió al compromiso financiero ya asumido por Ankara, al tiempo que enfatizó la importancia estratégica de recuperar el acceso a la tecnología militar avanzada ofrecida por el programa F35, del que Turquía fue apartada tras la crisis diplomática generada por la compra del sistema ruso de defensa antiaérea S-400.

En 2017, el gobierno turco formalizó un acuerdo con la Federación Rusa para la adquisición de los S-400, que quedaron instalados en territorio turco en 2019, detalló el medio. Esta decisión motivó que Washington solicitara a Ankara abandonar los sistemas antiaéreos de origen ruso y optar por los Patriot estadounidenses, una medida a la que las autoridades turcas no accedieron. Como respuesta, Estados Unidos suspendió la participación turca en el programa F35 e impuso sanciones dirigidas a altos funcionarios vinculados al sector militar e industrial turco, con la finalidad de incrementar la presión sobre Turquía para que desistiera del despliegue de los S-400, informó 'Hurriyet'.

El presidente de Turquía ha repetido en varias ocasiones su intención de reanudar la cooperación en el ámbito de la defensa con Estados Unidos, situando la cuestión de los cazas F35 como prioridad en la agenda bilateral. Antes de la conversación prevista con Trump, Erdogan expresó: “Buscamos una relación que avance en una dirección más razonable y constructiva. (…) Estamos actuando de acuerdo a nuestros intereses nacionales y nuestra seguridad energética”, recogió el diario turco. El mandatario presentó el regreso de Trump a la Casa Blanca como una oportunidad para modificar el rumbo de las relaciones turco-estadounidenses, que atravesaron un periodo de tensión tras la aplicación de medidas restrictivas por parte de Washington.

'According to Hurriyet', Erdogan expuso que la reintegración de Turquía al programa F35 no solo afianzaría el posicionamiento estratégico del país dentro de la OTAN, sino que podría consolidar la defensa colectiva de la alianza en un contexto regional que se ha vuelto más incierto por la aparición de nuevas amenazas geopolíticas. En cada una de sus intervenciones citadas por 'Hurriyet', el presidente insistió en que la seguridad energética y nacional de Turquía orientan la toma de decisiones en materia de defensa y en la necesidad de colaborar con Washington para restablecer una dinámica bilateral menos conflictiva y más funcional tanto para los intereses de ambas partes como para los objetivos compartidos en Europa.

La exclusión de Turquía del programa F35 supuso el fin de su cooperación en la producción y recepción de estos aviones, lo que ha tenido consecuencias materiales y simbólicas para el complejo militar turco, según informó el medio. Los cazas F35, equipados con tecnología de última generación, representan uno de los ejes del poderío aéreo dentro de la OTAN.

La llamada programada entre Erdogan y Trump adquiere relevancia, dado el contexto de nuevas amenazas en el continente europeo, aspecto al que el líder turco hizo repetidas alusiones en declaraciones recogidas por 'Hurriyet'. Además, según el mismo medio, la insistencia de Erdogan sobre la legitimidad de las demandas turcas respecto a los F35 se sostiene sobre la base contractual y financiera del acuerdo original, y sobre la voluntad política de restablecer un vínculo que permita afrontar los desafíos de seguridad en el marco de la Alianza Atlántica.

Así, las declaraciones recientes del presidente turco en torno a la compra de cazas y al posible regreso de Turquía al proyecto F35 plantean el inicio de una nueva etapa en la relación entre Ankara y Washington, marcada por la interacción directa con la Casa Blanca en un contexto internacional caracterizado por el aumento de los riesgos en Europa y la necesidad de adaptar la defensa aliada a los desafíos emergentes, según consta en las referencias publicadas por 'Hurriyet'.