El Senado investigará el rescate de Plus Ultra y su relación con el Gobierno de Maduro

La reciente detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Estados Unidos para ser juzgado por presuntos vínculos con el narcotráfico y el llamado "narcoterrorismo", ha coincidido con el avance de investigaciones en España relacionadas con ayudas estatales a empresas con posibles conexiones con el Gobierno venezolano. Según informó el medio El Mundo, el Senado español abrirá una nueva comisión de investigación destinada a analizar la actuación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un enfoque en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y posibles beneficios otorgados al Ejecutivo de Maduro, a raíz de la asignación de fondos públicos españoles.

Tal como comunicó El Mundo, Alicia García, portavoz del Partido Popular (PP) en el Senado, anunció la constitución de este órgano investigador tras la reciente detención de varios altos cargos y empresarios implicados en presuntas irregularidades con dinero estatal. Entre los arrestados en diciembre de 2025 se encuentran la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso. Estas detenciones forman parte de una pesquisa dirigida por la Audiencia Nacional que examina contratos públicos, ayudas estratégicas y la posible existencia de delitos como prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

En los días sucesivos a los arrestos, la Guardia Civil solicitó documentación en las sedes de Correos y en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, con el objetivo de recabar pruebas relevantes para los procedimientos judiciales vigentes. El Mundo detalló que la nueva comisión de investigación del Senado evaluará si el Gobierno de Pedro Sánchez favoreció presuntamente al régimen venezolano mediante rescates financieros, especialmente a través del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI.

Alicia García atribuyó gran parte del escándalo a un sistema que, según la portavoz del PP, habría convertido la SEPI en "una caja negra al servicio de la corrupción y el pago de favores políticos e internacionales". El Mundo citó declaraciones en las que la dirigente alegó que la SEPI resultaba "el centro de la trama corrupta del sanchismo", afectando contratos y subvenciones supervisados por altos cargos vinculados al PSOE.

El Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas, de acuerdo con El Mundo, concedió un total de 2.681 millones de euros a 28 empresas durante la pandemia. De esa cifra, cerca de mil millones permanecen bajo investigación judicial. Entre las operaciones señaladas por la portavoz, destacan los rescates a Air Europa (475 millones), Ávoris (320 millones), Tubos Reunidos (112 millones) y Plus Ultra (53 millones de euros). Todas estas empresas están siendo evaluadas por las autoridades ante supuestas anomalías en el proceso de concesión de ayudas.

García lamentó que mientras numerosos autónomos y pequeños empresarios afrontaban riesgos de cierre sin recibir apoyo estatal, empresas con vínculos internacionales polémicos obtuvieron recursos significativos. La investigación del Senado, reportada por El Mundo, se centrará en clarificar las relaciones de Plus Ultra con el entorno de Nicolás Maduro, así como en determinar la validez del procedimiento por el cual se autorizó el rescate.

Como parte de la línea de investigación, el PP en el Senado ha convocado un pleno extraordinario para el 15 de enero. A dicho pleno han sido citadas la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero —también máxima responsable política de la SEPI—, y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. Ambos departamentos figuran vinculados a las investigaciones sobre una posible trama de hidrocarburos que habría podido favorecer a intereses venezolanos, según consta en la información de El Mundo.

Acerca del desarrollo organizativo de la comisión, fuentes del PP apuntaron a El Mundo que tras la previsible aprobación del organismo en el próximo pleno del Senado, durante febrero se procederá al reparto de cargos, a la definición de la agenda y al calendario de comparecencias. Entre los primeros nombres barajados para comparecer figuran la propia María Jesús Montero, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y la exmilitante Leire Díez.

El Mundo también detalló que el PP ha expresado su deseo de que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, permanezca localizable en España con el fin de comparecer ante la llamada 'comisión Koldo'. Según declaraciones de Alicia García recogidas por el medio, el PP acusa a Zapatero de haber intermediado en el rescate de Plus Ultra y de actuar como enlace entre la administración española y el régimen de Maduro. Pese a estar citado para rendir explicaciones, fuentes del partido informaron que no se prevé que la citación de Zapatero se produzca en enero.

A lo largo de las últimas semanas, la gestión de la SEPI y el desempeño de sus directivos han quedado bajo vigilancia política y judicial ante las pérdidas reportadas por entidades como Correos, que finalizó el año 2024 con un déficit de 500 millones de euros. Según lo consignado por El Mundo, la Comisión de Investigación en el Senado incluirá en su agenda el análisis detallado de los contratos, las ayudas y las conexiones de los responsables de la SEPI, como parte de un examen exhaustivo destinado a esclarecer el uso de fondos públicos y la existencia de posibles irregularidades en la gestión empresarial estratégica durante la pandemia.