El Rey Juan Carlos cumple 88 años. Todos los detalles de su discreta celebración familiar en Abu Dabi

Día marcado en rojo en el calendario para el Rey Juan Carlos, que en un discreto segundo plano tras el tsunami mediático y familiar que ha provocado la publicación de sus memorias, 'Reconciliación', cumple este lunes 5 de enero 88 años.

Lejos de la multitudinaria fiesta -con fuegos artificiales y actuación de Los del Río incluida- con la que celebró hace justo un año su cumpleaños en su residencia de la exclusiva isla de Nurai en Abu Dabi junto a parte de su familia y amigos como el armador de 'El Bribón' Pedro Campos, el doctor Eduardo Anitua, los que fueran jefes de la Casa del Rey Fernando Almansa y Rafael Spottorno, o el empresario Vicente Boluda, en esta ocasión el Emérito ha optado por una celebración íntima en la que una vez más habrá grandes ausencias: las de los Reyes Felipe y Letizia, sus hijas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, además de la Reina Sofía, que todavía no ha visitado a su marido en el Emirato Árabe desde que abandonó España en agosto de 2020 evidenciando su distanciamiento a pesar de las preciosas palabras que el Monarca le dedica en su biografía.

Sí estarán, en cambio, las infantas Elena y Cristina, que tras celebrar Nochebuena y Navidad con su madre en el Palacio de La Zarzuela ponían rumbo a Abu Dabi el pasado 2 de enero para pasar arropar a Don Juan Carlos en una fecha tan especial para él dejando claro su apoyo incondicional a su padre.

Junto a ellas, Froilán -que reside en el Emirato desde principios de 2023 y está de vuelta tras pasar las fiestas navideñas en Madrid-, Victoria Federica, y los cuatro hijos de la exduquesa de Palma, Juan, Pablo, Miguel e Irene, que se han reencontrado con su madre tras despedir el año en Vitoria junto a su padre, Iñaki Urdangarín, y que han viajado a Abu Dabi acompañados por sus respectivas parejas, a excepción de la benjamina de la familia, soltera desde que el pasado verano puso punto y final a su relación sentimental con Juan Urquijo, cuñado del alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida.

Mientras que Johanna Zott -novia de Pablo-, y Olympia Beracasa -pareja de Miguel- son ya 'veteranas' en este tipo de acontecimientos familiares ya que estuvieron presentes tanto en el 87 cumpleaños del Emérito como en la celebración privada con la que la Familia Real celebró el 50º aniversario de la restauración de la Monarquía en el Palacio Real de El Pardo el pasado 22 de noviembre, la canadiense Sophia Khan debuta en esta fecha tan señalada para Don Juan Carlos confirmando que su noviazgo con Juan -que salió a la luz hace apenas tres meses- está más que consolidado.

Además, y a pesar de ser una celebración 'en petit comité' porque tras el revuelo creado con sus memorias ahora toca apostar por la discreción, el Emérito también estará acompañado por su 'núcleo duro', amigos que siempre le han mostrado su lealtad y que de nuevo estarán a su lado cuando sople las velas en una celebración con sabor español en el que no faltarán alimentos como el jamón ibérico, el vino de Rioja, o la tortilla de patatas.