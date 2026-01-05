El precio de la vivienda se sitúa en máximos tras crecer un 16,2% en 2025, el mayor aumento desde la burbuja

El Banco de España estima que actualmente existe un déficit de 700.000 viviendas, superando la creación de nuevos hogares la construcción de nuevas viviendas y dejando sin cerrar la brecha entre oferta y demanda. Este desajuste ha originado que la subida del precio de la vivienda en España alcance niveles que no se registraban desde la burbuja inmobiliaria. Según el último índice presentado por Idealista, el valor del metro cuadrado en el mercado de vivienda usada subió un 16,2% interanual durante el último trimestre de 2025, lo que representa un nuevo máximo histórico y sitúa el precio medio en 2.639 euros.

De acuerdo con lo reportado por Idealista, este crecimiento es incluso superior al del trimestre anterior, cuando el precio de la vivienda se incrementó en un 15,3%. Si se observa la evolución trimestral, los precios de la vivienda aumentaron un 4,8% en los últimos tres meses respecto al trimestre precedente. El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, identificó la "infraproducción de vivienda" como el factor principal detrás del aumento de precios, subrayando la necesidad de reimpulsar la construcción en muchas ciudades españolas para cubrir la demanda existente. Iñareta resaltó que es imprescindible proceder con la activación de mecanismos como la Ley del Suelo para acelerar la creación de nuevas viviendas, planteando también que es esencial que estas nuevas viviendas sean asequibles y respondan a las necesidades actuales de los ciudadanos.

Según detalló Idealista, los incrementos en el valor de la vivienda han sido generalizados en todo el territorio nacional, aunque con diferencias notables entre comunidades autónomas. La Región de Murcia encabezó el ranking de incrementos, donde las expectativas de los propietarios evolucionaron al alza con una subida del 23,6% durante el último año. A esta región le siguen la Comunidad de Madrid, con un repunte del 21%, Andalucía con el 18,9%, Cantabria con un 18,6%, Comunitat Valenciana con el 17,3% y Asturias con el 16%. En cuanto a las comunidades autónomas tradicionales de alto valor, el País Vasco y Cataluña mostraron subidas del 11,2% y el 11,1% respectivamente, mientras que Canarias experimentó un alza del 10,7%.

El análisis realizado por Idealista también identificó aquellas regiones donde la subida de precios resultó más moderada. Navarra registró la menor alza interanual, apenas un 2,4%. Galicia presentó un aumento del 4,9%, seguida por Extremadura con un 5%, Castilla y León con un 6,5%, Aragón con el 7,5%, La Rioja con el 8,1%, Castilla-La Mancha con un 8,8% y Baleares con el 9,6%.

A pesar de que Baleares no lideró el crecimiento en términos porcentuales, sí mantiene el precio más elevado en el mercado español, alcanzando los 5.160 euros por metro cuadrado, el máximo desde que Idealista recopila estos datos. Madrid le sigue con 4.562 euros por metro cuadrado, seguida por el País Vasco, con 3.421 euros, y Canarias, con 3.150 euros. En contraste, las comunidades con el valor por metro cuadrado más bajo corresponden a Extremadura, que se sitúa en 1.035 euros, Castilla-La Mancha con 1.041 euros y Castilla y León con 1.296 euros.

Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, insistió en la urgencia de abordar la falta de oferta residencial. Sostuvo que se debe dar prioridad a políticas que faciliten el acceso a la vivienda y permitan contener la presión inflacionaria sobre los precios, sugiriendo incentivos para promover la construcción de inmuebles accesibles y adaptados a las demandas actuales de la sociedad. Además, el desarrollo de herramientas legales como la aplicación de la Ley del Suelo podría contribuir decisivamente a una mayor agilidad en el desarrollo urbano y a equilibrar la oferta y la demanda.

En su evaluación, Idealista concluyó que, pese al contexto de aumentos generalizados, la tipología urbana y las circunstancias particulares de cada autonomía influyen en la velocidad y magnitud de los incrementos. El banco central y los expertos de la inmobiliaria coinciden en que la resolución del déficit habitacional requiere una respuesta estructural que abarque reforma legislativa, planificación urbanística y una revitalización de la actividad constructora en las principales áreas metropolitanas del país.