El Celtic destituye a Wilfried Nancy y confía de nuevo en Martin O'Neill

Martin O'Neill regresa al banquillo del Celtic después de que el club decidiera poner fin al contrato de Wilfried Nancy, quien estuvo al frente del primer equipo tan solo un mes. Según informó el medio original, la decisión se tomó al día siguiente de que el Celtic cayera en casa ante el Rangers por 3-1, en un encuentro que ha dejado al equipo igualado a puntos con su tradicional rival en la liga escocesa.

El Celtic comunicó este lunes su determinación de rescindir el vínculo laboral de Nancy con efecto inmediato. Tal como publicó la fuente, el entrenador francés había dirigido ocho encuentros, pero su balance negativo, con seis derrotas, precipitó la decisión de la directiva. La reincorporación de O'Neill, de 73 años, será por el resto de la temporada. Durante su etapa interina previa al arribo de Nancy, O'Neill también gestionó ocho partidos, obteniendo siete victorias y solo una derrota.

O'Neill expresó su satisfacción al club y señaló: “Estoy muy contento, es más, me siento muy honrado de que me hayan pedido que vuelva a dirigir al equipo, y estoy deseando volver a trabajar con los jugadores. Sé que todos habríamos deseado que las cosas hubieran funcionado de otra manera con Wilfried, y personalmente quiero desearle buena suerte en todo lo que haga en el fútbol. Es un buen hombre y estoy seguro de que volverá a triunfar, no me cabe la menor duda”, citó el medio.

El revés ante el Rangers no solo supuso la marcha del entrenador francés, sino también la salida de Paul Tisdale, jefe de operaciones futbolísticas. El club confirmó la dimisión de Tisdale tras el resultado adverso frente al máximo rival. Esta derrota supuso un paso atrás en las aspiraciones del equipo de Glasgow, que actualmente comparte el segundo puesto de la tabla con el Rangers, ambos con 38 puntos, quedando a seis unidades del líder, el Hearts, que cuenta con 44.

De acuerdo con lo consignado, la directiva busca estabilizar al equipo con el regreso de un técnico experimentado. O'Neill, que antes ya había desempeñado funciones similares, asume nuevamente la responsabilidad de intentar revertir la dinámica de resultados negativos y competir por el campeonato local. La diferencia en los resultados obtenidos por los dos técnicos durante sus respectivas gestiones ha sido un factor decisivo para el cambio de entrenador.

La rivalidad entre Celtic y Rangers mantiene a ambos equipos bajo fuerte presión para obtener resultados positivos. El último enfrentamiento, conocido como el ‘Old Firm’, acentuó la urgencia de tomar decisiones en la directiva del Celtic. Según detalla la fuente, la igualdad a puntos con el Rangers refuerza la necesidad para el Celtic de recuperar la senda de la victoria.

El comunicado del club subrayó el agradecimiento a Nancy por sus esfuerzos y le deseó éxito en sus proyectos futuros. Tanto jugadores como aficionados siguen a la espera de la reacción del equipo bajo el mando de O'Neill durante los partidos restantes del campeonato. Las directrices estratégicas y el manejo del vestuario por parte del veterano entrenador se consideran claves para el tramo final de la temporada, indicó el medio.

Esta serie de acontecimientos también deja abierta la cuestión sobre los desafíos que enfrenta cualquier entrenador que asume la dirección técnica de un histórico como el Celtic, donde los resultados inmediatos suelen marcar la continuidad de los proyectos deportivos. La vuelta de O'Neill se interpreta en el entorno del club como un intento de asegurar experiencia y liderazgo en un momento de incertidumbre competitiva, según informó la publicación.