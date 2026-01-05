Agencias

El Barça femenino celebra su primer entrenamiento solidario en la víspera de Reyes

Niños hospitalizados pudieron interactuar en directo con las futbolistas gracias a la tecnología, durante una iniciativa especial de recaudación navideña impulsada por la Fundación FC Barcelona, cuyos fondos apoyarán a pacientes pediátricos de larga duración

La presencia de dos robots, Pol y Joyce, sobre el césped del Estadio Johan Cruyff permitió que jóvenes internados en hospitales mantuvieran conversaciones en directo con las jugadoras del Barça femenino y siguieran virtualmente su primer entrenamiento solidario. Según informó el medio original, el evento sirvió para conectar a pacientes pediátricos de larga estadía o con enfermedades graves con las futbolistas, gracias a un sistema de audio y vídeo integrado en los dispositivos robóticos. Esta tecnología brinda a niños y adolescentes, que no pueden acudir físicamente a las instalaciones del club, la posibilidad de vivir la experiencia de una sesión con el primer equipo femenino del FC Barcelona.

El entrenamiento solidario se celebró el lunes, en vísperas del Día de Reyes, en el Estadio Johan Cruyff de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, como parte de las actividades navideñas impulsadas por la Fundación FC Barcelona, consignó el medio citado. Los fondos recaudados por la venta de entradas serán destinados en su totalidad al programa ‘Pulseras Blaugranas’, orientado a mejorar la calidad de vida de los pacientes pediátricos hospitalizados por largos periodos, así como de jóvenes con diagnósticos de enfermedades graves. De acuerdo con el medio, la iniciativa busca apoyar la estancia hospitalaria y contribuir de forma directa a programas específicos que favorecen el bienestar emocional y social de los niños atendidos.

Durante el encuentro, las futbolistas del primer equipo se acercaron a los robots Pol y Joyce para interactuar con los niños y adolescentes que seguían el entrenamiento de manera remota. Según publicó el medio, la integración de la tecnología en este tipo de actividades reforzó el vínculo entre las deportistas y los menores hospitalizados, permitiendo que estos últimos realizaran preguntas, expresaran sus emociones y sintieran una mayor cercanía con el equipo, a pesar de las barreras impuestas por su situación médica.

El evento forma parte de un esfuerzo más amplio de la Fundación FC Barcelona, que cada año organiza actividades navideñas con el propósito de recaudar fondos para sus diversos programas sociales. En esta ocasión, el énfasis se ha puesto en apoyar a los pacientes pediátricos de larga duración a través del proyecto ‘Pulseras Blaugranas’, tal como detalló el medio que reportó la noticia.

El compromiso del club con los niños hospitalizados se extiende más allá del entrenamiento solidario. Este miércoles, las jugadoras y el cuerpo técnico del primer equipo femenino llevarán a cabo la tradicional visita a centros hospitalarios de Barcelona. Varios directivos y miembros del patronato de la Fundación acompañarán a la delegación en la entrega de regalos a niños, niñas y jóvenes ingresados, actividad que pretende aportar momentos de alegría y normalidad durante la estancia hospitalaria de los pacientes y sus familias, según consignó el medio de referencia.

La Fundación FC Barcelona ha incorporado de manera continuada soluciones tecnológicas innovadoras en sus proyectos sociales. El uso de los robots Pol y Joyce ejemplifica este enfoque, ya que han sido implementados específicamente para mantener el contacto entre los menores ingresados y el entorno del club, según detalló el medio. Estos sistemas permiten conexiones en tiempo real, facilitando la participación activa de los niños en actividades del club y promoviendo su integración en experiencias que de otra manera resultarían inaccesibles por cuestiones de salud.

Este tipo de eventos solidarios se enmarcan en la labor filantrópica de la Fundación, que desarrolla múltiples iniciativas a lo largo del año para apoyar a diferentes colectivos en situación de vulnerabilidad, incluyendo menores que permanecen en hospitales durante largos periodos. El medio explicó que el programa ‘Pulseras Blaugranas’ se centra en proporcionar recursos y actividades que contribuyen al bienestar emocional de estos pacientes, buscando contrarrestar los efectos negativos que puede acarrear una hospitalización prolongada.

Además de la recaudación de fondos mediante el evento solidario, el club y su fundación han implicado activamente a las jugadoras y personal técnico del primer equipo femenino en acciones directas dentro de hospitales, fortaleciendo el vínculo entre el FC Barcelona y la comunidad infantil que lo sigue y apoya, según añadió el medio consultado.

