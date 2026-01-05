China recalca que "ningún país" debe actuar "como el policía mundial" o "autoproclamarse juez internacional"

Wang Yi, ministro de Exteriores de China, reiteró que la soberanía de todos los países debe salvaguardarse bajo el amparo del Derecho Internacional y afirmó que su país rechaza cualquier intento de imponer la voluntad propia sobre otros Estados, declaraciones ofrecidas tras el reciente ataque aéreo de Estados Unidos contra Venezuela y la detención del presidente Nicolás Maduro. Estas afirmaciones se produjeron durante un encuentro diplomático con su homólogo de Pakistán, Muhammad Ishaq Dar, reportó el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, según consignó el medio.

Según informó el Ministerio de Exteriores del gigante asiático, Wang Yi señaló de manera enfática que ninguna nación está en posición de convertirse en policía global ni de autodenominarse juez internacional. De acuerdo con declaraciones recogidas por el portavoz Lin Jian, Wang Yi expresó: “No creemos que ningún país deba actuar como policía mundial, ni estamos de acuerdo con que ningún país se autoproclame juez internacional”. La postura china se detalló tras el ataque del sábado por parte de Estados Unidos contra Venezuela y la “captura” del máximo mandatario venezolano. Estas acciones han provocado una respuesta diplomática china contraria a la utilización de la fuerza militar y al empleo de presiones unilaterales en el ámbito internacional.

El medio destacó que, según Wang Yi, la protección absoluta de la soberanía y la seguridad de cada nación debe prevalecer en las relaciones internacionales. Subrayó el deber de todos los Estados de respetar el Derecho Internacional como marco fundamental de sus vínculos, oponiéndose a cualquier amenaza o uso de la fuerza para resolver disputas internacionales. El ministro chino sostuvo que la diplomacia y el diálogo deben primar como instrumentos para solucionar diferencias entre países, de acuerdo con lo manifestado en la reunión bilateral con el representante paquistaní.

Durante el encuentro, Wang Yi remarcó que China mantiene una posición constante de rechazo ante cualquier intromisión externa en los asuntos soberanos de otras naciones. El Ministerio de Exteriores chino detalló que el gobierno de Pekín condena tanto las amenazas militares como el ejercicio de la fuerza, y consideró que tratar de imponer la voluntad de un país sobre otro representa una vulneración de los principios que rigen el Derecho Internacional. Esta posición se trasladó en el marco bilateral que China desarrolla con otros gobiernos, insistiendo en la necesidad de preservar la paz, la estabilidad y el desarrollo global mediante la cooperación y el respeto mutuo.

De acuerdo con lo reportado por el portavoz Lin Jian, las declaraciones de Wang Yi ponen de manifiesto la preocupación del gobierno chino frente a las consecuencias que tienen acciones militares unilaterales como la que tuvo lugar en territorio venezolano. Pekín se muestra contrario a que una potencia asuma funciones de vigilancia o arbitraje global, cuestionando la legitimidad de tales actuaciones en ausencia de consenso internacional.

Esta perspectiva, según publicó el Ministerio de Exteriores chino, acentúa la postura del gobierno chino en foros multilaterales, donde tradicionalmente apela a la no intervención y a la resolución pacífica de los conflictos internacionales. Pekín remite a los principios fundacionales de la Carta de las Naciones Unidas para respaldar su enfoque, argumentando que el respeto a la soberanía y la igualdad de los Estados debe prevalecer por encima de las agendas políticas particulares.

El portavoz Lin Jian detalló además que durante el encuentro, Wang Yi remarcó que “China siempre se opone a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales y rechaza imponer la voluntad de un país a otros”. Estas declaraciones se enmarcaron en el contexto de la reunión celebrada con el ministro paquistaní, durante la cual ambos gobiernos reafirmaron su compromiso con el multilateralismo y el respeto a la jurisdicción de los países en el sistema internacional.

El Ministerio de Exteriores chino también enfatizó la importancia de fortalecer los mecanismos internacionales que amparen la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos como garantía para el mantenimiento de la paz y la seguridad colectiva. Desde el entorno diplomático de Pekín se sostiene que cualquier desviación de estos principios atenta contra la estabilidad del orden internacional y contraviene los intereses de la comunidad global, según lo amplió el portavoz oficial tras la intervención de Wang Yi.

La posición de China, expuesta de manera reiterada en las declaraciones públicas de sus representantes, refuerza la idea de que el recurso a la fuerza debe ser abandonado como instrumento de política exterior y que la comunidad internacional debe promover canales de diálogo y entendimiento entre los países involucrados, concluyó Lin Jian en la comparecencia difundida por el Ministerio de Exteriores chino.