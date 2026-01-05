CEAR pide a España habilitar vías para garantizar la reagrupación familiar tras la "agresión" de EEUU a Venezuela

Mauricio Valiente identificó como uno de los efectos inmediatos de la detención de Nicolás Maduro y la reciente acción de Estados Unidos hacia Venezuela la complejidad para acceder a los procedimientos administrativos habituales, lo que afecta de manera directa la posibilidad de familias venezolanas de reunirse con sus seres queridos residentes en España. Según informó Europa Press, Valiente, en calidad de director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), instó al Gobierno español a desplegar mecanismos ágiles que permitan garantizar el derecho a la reagrupación familiar, así como a simplificar los trámites pendientes correspondientes a esta situación.

El director general de CEAR explicó que la actual coyuntura política ha multiplicado los obstáculos para estas gestiones, ya que no solo ha provocado la interrupción de los vuelos entre ambos países, sino que también ha reducido de forma drástica las posibilidades de comunicación administrativa entre las familias y las autoridades, detalló Europa Press. Valiente argumentó que esto representa un impacto directo en la vida cotidiana de las personas de origen venezolano que residen en territorio español y esperan poder reunirse con sus familiares, enfatizando la necesidad de una intervención estatal proactiva.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Valiente subrayó que deben establecerse alternativas a través de terceros países, junto a un esfuerzo adicional por parte de las autoridades diplomáticas, para tramitar correctamente los casos que actualmente se encuentran en riesgo. Para el representante de CEAR, “ningún tipo de situación en ningún país puede estar por encima del derecho internacional”, por lo que rechazó las acciones calificadas como “agresión” sufridas por Venezuela. Además, enfatizó que la facilitación de estos trámites pendientes constituye una obligación legal y no únicamente una respuesta de carácter humanitario.

Otras organizaciones internacionales han expresado preocupaciones similares y demandas paralelas, según puntualizó Europa Press. Accem, entidad dedicada a la atención de personas refugiadas, reclamó el fortalecimiento de la multilateralidad con el objetivo de prevenir una escalada de violencia, defendiendo que el fomento de la paz es el único camino para asegurar el bienestar y desarrollo social. Europa Press recogió la postura de Accem, que señala que una solución armada a los conflictos no puede aceptarse como única vía y advirtió del sufrimiento asociado a la propagación de la violencia, por lo cual insisten en la necesidad urgente de reforzar la cultura de paz.

En una perspectiva centrada en la infancia y los desplazados, World Vision hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que destine ayuda de emergencia dirigida tanto a las familias venezolanas que permanecen dentro del país como a quienes se encuentran refugiados o desplazados en naciones vecinas. Europa Press citó al director regional de World Vision para América Latina y el Caribe, Joao Diniz, quien precisó que dentro de Venezuela alrededor de cinco millones de personas experimentan inseguridad alimentaria, mientras que más de siete millones están en condición de refugio o desplazamiento. Diniz señaló que los más afectados en contextos de incertidumbre y crisis son los niños y niñas, por lo cual pidió garantías para su seguridad física y psicosocial.

Por su parte, la Fundación Madrina, según informó Europa Press, reiteró la importancia de optar por soluciones pacíficas y la consolidación de instituciones democráticas, reclamando respeto absoluto a los derechos humanos durante cualquier posible periodo de transición o cambio en Venezuela. Esta organización ha asistido a miles de madres, niños y familias venezolanas en España, quienes han escapado de su país a causa de la corrupción, la inseguridad y el deterioro de servicios esenciales como la sanidad y la protección materno-infantil. Fundación Madrina exigió que, ante cualquier proceso de transición hacia la democracia y las libertades fundamentales, se blinden los derechos de la infancia y de las mujeres, asegurando acceso universal y gratuito a servicios de salud, alimentación, seguridad y educación.

Además, Fundación Madrina expresó su expectativa de que Venezuela ofrezca lo antes posible condiciones que permitan un retorno libre, seguro y digno para quienes desean regresar a su país de origen, reportó Europa Press.

La serie de demandas y alertas emitidas por CEAR y las citadas organizaciones reflejan la compleja situación que atraviesan millones de venezolanos tanto en su país como en el exterior, con un impacto significativo en las posibilidades de reunificación familiar, acceso a derechos básicos y protección de la infancia en un escenario de crisis humanitaria y tensiones internacionales, según las informaciones difundidas por Europa Press.