Bonos de Venezuela suben un 25% y la deuda de la petrolera estatal escala un 28% tras la intervención de EEUU

Los títulos soberanos de Venezuela con vencimiento en 2028, 2031 y 2027 reflejaron un avance considerable tras una compleja coyuntura política y financiera experimentada por el país. Según los datos publicados por Bloomberg, el repunte en el precio de estos bonos se produjo luego de la intervención militar de Estados Unidos y la detención del presidente Nicolás Maduro, hechos que impulsaron expectativas en los mercados internacionales sobre una posible reestructuración de la deuda venezolana.

De acuerdo con Bloomberg, los bonos soberanos de Venezuela experimentaron un incremento del 25%. En detalle, el bono con vencimiento en 2028 subió un 25,98%, el correspondiente a 2031 se incrementó en 25,78% y el de 2027 avanzó un 24,3% respecto al cierre previo. Esta reacción positiva en los mercados se atribuye al optimismo generado por el cambio en el escenario político y la posibilidad de que las nuevas autoridades busquen acuerdos para encaminar la situación financiera del país.

La deuda de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) mostró también una ganancia significativa en la jornada. El título de PDVSA con vencimiento en 2037 se apreció un 28,20%. Bloomberg detalló que este movimiento coincidió con la intervención internacional y el arresto de Maduro, eventos que abrieron la puerta a especulaciones sobre una futura reestructuración y el eventual pago de la deuda, hasta ahora estancada.

Venezuela enfrenta desde 2017 un incumplimiento sostenido de sus obligaciones internacionales, acumulando unos 56.500 millones de dólares (48.226 millones de euros) en bonos soberanos y de PDVSA en situación de default, según cifras recopiladas por Bloomberg. Si se suman los intereses pendientes desde entonces y los fallos judiciales desfavorables, el total de la deuda venezolana podría superar los 140.000 millones de dólares (119.505 millones de euros).

El contexto internacional ha influido en la manera en la que los mercados reaccionan ante los eventos políticos en Venezuela. Bloomberg explicó que, tras la intervención estadounidense y los cambios en el liderazgo del país, los inversionistas perciben mayores probabilidades de que se inicien procesos de negociaciones y restructuración de deuda. Estas perspectivas han incidido de manera directa en el comportamiento de los bonos venezolanos en el mercado secundario.

Desde la declaración del default en 2017, tanto Venezuela como PDVSA han visto limitado su acceso al financiamiento internacional. Las sanciones impuestas por varios países y organismos han contribuido a la crisis de pagos y a la profundización de los problemas económicos internos. La captura de Maduro y la intervención de Estados Unidos, según informó Bloomberg, han sido interpretadas por analistas e inversores como un potencial punto de inflexión que facilitaría las negociaciones para resolver el problema de la deuda impaga.

La posible reestructuración de la deuda venezolana constituiría un desafío considerable dada la magnitud de los compromisos y las complicaciones legales surgidas a partir de los litigios internacionales. Según reportó Bloomberg, los bonos soberanos y los papeles de PDVSA permanecieron congelados durante años, con intercambios esporádicos y un valor muy deprimido hasta conocer los recientes acontecimientos políticos en la nación sudamericana.

El alza en el precio de los títulos reflejó el renovado interés de los inversionistas, quienes esperan que el nuevo escenario permita restablecer relaciones con acreedores y diseñar un calendario de pagos factible. Los informes de Bloomberg subrayan que este entusiasmo se concentra fundamentalmente en el corto plazo, ya que los detalles de una negociación efectiva aún resultan inciertos y dependen de los pasos que den las autoridades venezolanas luego del cambio de gobierno.

La suma de intereses no pagados desde 2017 y las sentencias desfavorables emanadas de tribunales internacionales han generado un volumen de deuda considerable, que mantiene en alerta a los titulares de bonos y a las firmas que administran carteras con exposición a activos venezolanos. Bloomberg puntualizó que los valores manejados en los mercados resultan significativamente superiores a lo que originalmente adeudaba la nación, complicando aún más el proceso de una eventual negociación.

El resurgimiento de los títulos venezolanos tras la intervención internacional y las alteraciones en la arquitectura política del país marca uno de los episodios más notables en la historia financiera reciente de la nación, detalló Bloomberg. El desenlace de este proceso y el futuro del programa de pago de la deuda continuarán bajo la expectativa de los inversores y de los organismos multilaterales, atentos a las medidas que adopte el nuevo liderazgo en relación a la administración de los recursos del Estado y la resolución de las obligaciones internacionales heredadas.