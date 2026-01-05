Ayuso pide a Zapatero explicaciones por "cooperar con la dictadura" en Venezuela y "blanquear el régimen" de Maduro

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puso el foco en la relación de José Luis Rodríguez Zapatero con la aerolínea Plus Ultra, resaltando su encuentro con uno de los directivos de la compañía, Julio Martínez, quien se encuentra detenido por supuesta corrupción, y pidió que el expresidente “dé una rueda de prensa urgente”. A partir de esta inquietud, Ayuso reclamó explicaciones sobre las actividades de Zapatero en Venezuela y su supuesta cooperación con el gobierno de Nicolás Maduro, según consignó Europa Press.

Durante una entrevista transmitida en Antena 3, recogida por Europa Press, Díaz Ayuso cuestionó que Zapatero haya actuado como observador internacional en las recientes elecciones venezolanas y expresó su escepticismo sobre la labor llevada a cabo en ese país. Según la dirigente, es necesario conocer “por qué ha representado al Gobierno de Maduro” y el motivo por el cual ha buscado otorgar legitimidad al régimen “sin dar una sola explicación” acerca de su actuación.

La presidenta madrileña también criticó la postura del gobierno español y de la Unión Europea ante la situación en Venezuela. De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, lamentó el “abandono” del continente hispanoamericano por parte de España y cuestionó que desde la Unión Europea y el Estado español “se enviara al país a lo mejorcito”, una referencia irónica a los supuestos enviados y observadores que respaldaron el proceso electoral.

Ayuso sostuvo que “el único que se ha ido lucrando ha sido Zapatero y tantos otros que fueron a las elecciones a decir que no había nada”. En su intervención, señaló la necesidad de que el exdirigente comparezca ante el Senado, a instancias del Partido Popular, para rendir cuentas sobre su papel en los procesos electorales de Venezuela. Entre los cuestionamientos expuestos figura el hecho de que Zapatero haya hablado “en nombre del Reino de España” en reiteradas ocasiones, sin ofrecer explicaciones al respecto acerca de cuál fue el alcance de sus declaraciones o la naturaleza de su representación.

El medio Europa Press detalló que Ayuso también cuestionó la actuación de Zapatero en Venezuela bajo el argumento de que su labor como observador internacional no incluyó la denuncia de posibles irregularidades. Enfatizó que Zapatero debe explicar cómo justificó no haber advertido nada inusual durante el proceso electoral venezolano, y también interrogó sobre cuál ha sido la fuente de sus ingresos y la relación mantenida con el entorno oficialista en Venezuela.

En sus declaraciones, Ayuso amplió las críticas al contexto social y político venezolano. Describió al país sudamericano como afectado por “hambruna, pobreza y extorsión”, y opinó que tanto el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el movimiento comunista internacional, se limitaron a “dar lecciones” en vez de actuar ante la crisis. Según Europa Press, Ayuso planteó la urgencia de que la comunidad internacional escuche la situación venezolana, resaltando la necesidad de acciones más concretas frente a la emergencia humanitaria y social.

Ayuso contrastó la situación venezolana con la intervención de Estados Unidos en el país. Manifestó que, aunque no todo lo hecho por Estados Unidos resulta satisfactorio, consideró que “estará mejor hoy que ayer y que antes de ayer” si se logra establecer un proceso transparente que conduzca a elecciones libres. Europa Press recogió las palabras de la presidenta madrileña, quien valoró que, en caso de instaurar una democracia real en Venezuela, “nos van a faltar años en la historia para agradecer esta operación, porque lo otro ya lo conocimos y era más miseria”.

Europa Press informó que Ayuso, a lo largo de su intervención, exigió explicaciones detalladas a Zapatero en relación tanto a su presunta cooperación con lo que calificó como “narcoestado” venezolano, como a la supuesta búsqueda de legitimación del régimen de Maduro. Insistió en la necesidad de claridad sobre qué hizo Zapatero durante su estadía en Venezuela, cómo justificó su papel en los comicios y bajo qué motivos habría hablado en representación de España sin haberlo explicado previamente.

Las declaraciones de Ayuso reflejan la polémica que existe en España en torno al papel de figuras políticas como Zapatero en escenarios de crisis internacional, en particular ante procesos electorales cuestionados, como es el caso de las elecciones en Venezuela. La presidenta regional insistió en profundizar la investigación sobre posibles vínculos entre el expresidente español y actores investigados por corrupción, así como exigir transparencia sobre cualquier beneficio o interés relacionado con estos vínculos.