Anker refuerza su ecosistema de carga en CES 2026 con su nuevo cargador con pantalla inteligente Anker Nano de 45W

La compañía Anker ha anunciado el desarrollo de la nueva estación de energía portátil Anker Solix E10, diseñada para almacenar energía solar y de la red eléctrica en un formato compacto, ofreciendo la posibilidad de contar con energía disponible en cualquier contexto. Además de este avance, Anker ha presentado una serie de innovaciones tecnológicas durante el evento CES 2026, ampliando así su catálogo de soluciones de carga destinadas a mejorar la experiencia de los usuarios de dispositivos móviles y portátiles. Según publicó Europa Press, la tecnológica busca aportar eficiencia, seguridad y personalización en la gestión de la autonomía de smartphones, ordenadores y otros aparatos portátiles.

Entre los productos destacados se encuentra el Anker Nano Charger de 45W, el primer cargador de la marca que incorpora una pantalla inteligente para informar al usuario sobre el proceso de carga. Este dispositivo, optimizado para iPhone, presenta un diseño plegable de 180 grados y logra ser 47 por ciento más pequeño que modelos anteriores, proporcionando hasta un 50 por ciento adicional de potencia. Además, el cargador puede reconocer el modelo de iPhone en segundos y adaptar el proceso en función de las necesidades específicas de cada terminal, implementando un modo de cuidado de carga certificado por TÜV que permite reducir el calor generado hasta 20 grados Celsius, según consignó Europa Press. El lanzamiento de este cargador en España tendrá lugar próximamente.

Junto a los avances en cargadores, Anker ha desarrollado la Prime Magnetic Case, una funda magnética pensada exclusivamente para el iPhone 17, que busca ofrecer protección de estándar militar frente a caídas. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el diseño magnético permite asegurar una mayor estabilidad al sujetar el iPhone durante la recarga inalámbrica. El producto estará disponible inicialmente en Estados Unidos a finales de enero, con un precio de 39,99 dólares, equivalente a unos 34 euros, aunque la compañía no ha proporcionado detalles acerca de su lanzamiento en otros países.

Otra de las novedades introducidas en la feria tecnológica corresponde a la estación de carga inalámbrica Anker Prime, que permite recargar simultáneamente un smartphone, un Apple Watch y auriculares inalámbricos. Según describió Europa Press, este cargador 3 en 1 combina tecnología MagGo y AirCool en un formato plegable, capaz de mantener una potencia de 25W por medio de Qi2, además de integrar un sistema propio de refrigeración. Este dispositivo estará disponible en Estados Unidos a finales de febrero, con un precio de 149,99 dólares (aproximadamente 127,56 euros al cambio), y se espera su llegada al mercado español en fecha próxima.

La oferta presentada por la marca incluye también la Anker Nano Docking Station 13 en 1, compuesta por una base y un hub extraíble 6 en 1 con soporte para conexión de hasta tres pantallas con resolución máxima de 4K, suministro de energía de hasta 100W y transferencia de datos a una velocidad de 10 Gbps. Europa Press informó que este producto llegará próximamente a España.

En el ámbito de la conectividad eléctrica, Anker mostró su nueva regleta Nano Power Strip, una unidad con doble zona y capacidad 10 en 1, equipada con dos puertos USB-C, dos USB-A y seis tomas de corriente alterna. Esta regleta se adapta a cualquier tipo de enchufe y soporta una potencia de hasta 70W en los puertos USB-C, lo que hace posible la carga de la mayoría de los ordenadores portátiles. El sistema de protección contra sobretensiones, con una capacidad de 1.500 joules, garantiza una alimentación segura y fiable para los dispositivos, según apuntó Anker y recogió Europa Press. Su disponibilidad en el mercado estadounidense está prevista para finales de enero, con un precio de 69,99 dólares (59,52 euros al cambio), sin información aún sobre su llegada a España.

Todas estas propuestas buscan proporcionar a los usuarios una gestión más eficiente y protegida de los dispositivos electrónicos en movilidad, en línea con la estrategia de Anker por ofrecer alternativas que permitan optimizar el día a día de quienes utilizan smartphones y laptops. La compañía, según reportó Europa Press, refuerza así su apuesta por la innovación y la personalización de productos en el segmento de accesorios tecnológicos, manteniendo su foco en la seguridad, la compatibilidad y la adaptabilidad ante los cambios en las necesidades de los consumidores.