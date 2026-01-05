Anker amplía su ecosistema eufy con nuevos timbres y cámaras de seguridad inteligentes, además del cuidado del bebé

La tarjeta localizadora eufy SmartTrack Card E40, presentada con un diseño ultrafino de solo 1,7 mm de grosor, permite emitir una alerta sonora de hasta 100 decibelios para ayudar a localizar objetos cercanos o perdidos. Según informó Europa Press, este dispositivo se integra con redes de seguimiento global como 'Find My' de Apple y 'Find Hub' de Android, lo que facilita el rastreo en cualquier momento. Su batería alcanza una autonomía de hasta cinco meses tras una sola carga, y admite recarga inalámbrica gracias al protocolo Qi. La disponibilidad inicial de la SmartTrack Card E40 está confirmada para el primer trimestre de 2026 en Estados Unidos, por un precio de 34,99 dólares, lo que equivale a unos 29,77 euros.

La compañía Anker, bajo su marca eufy, anunció numerosas novedades en seguridad, automatización residencial y productos para el bienestar familiar en el contexto de la feria tecnológica CES 2026 en Las Vegas, tal como publicó Europa Press. Uno de los lanzamientos destacados es el Video Doorbell S4, un timbre inteligente que propone un diseño compacto basado en modelos tradicionales y equipado con tecnología OmniTrack, la cual permite identificar y registrar múltiples movimientos de manera simultánea, además de hacer seguimiento personalizado de personas en su campo de visión. Incorpora una cámara de 9 megapíxeles con un ángulo panorámico de 180 grados y ofrece resolución de imagen de 3K, garantizando vigilancia de alta nitidez hasta una distancia de 8 metros. Este modelo se sirve de sensores avanzados, incluyendo un radar para detectar movimientos y detectores de infrarrojos PIR, lo cual optimiza la identificación de objetos y reduce el número de falsas alarmas. Los usuarios podrán elegir entre alimentación por cable o batería, lo que aumenta la versatilidad al instalar el dispositivo. El Video Doorbell S4 llegará al mercado español próximamente a un precio de 279 euros.

En el apartado de seguridad en accesos, se destaca el lanzamiento de la cerradura inteligente eufy Smart Lock E40. Este modelo incorpora una cámara gran angular de alta definición con resolución 2K sobre el teclado de desbloqueo, lo que posibilita visualizar cualquier objeto o persona ubicada, incluso cerca del acceso, desde “los pies a la cabeza”. Incluye tecnología de reconocimiento facial para la apertura, sin verse afectada por elementos como gorros o gafas de sol, y utiliza un radar de alta precisión de 60 GHz que, según Anker y como detalló Europa Press, permite disminuir hasta un 95% las alertas erróneas. Ofrece alimentación mediante una batería principal de 15.000 mAh y batería de respaldo de 800 mAh, permitiendo instalación sin cableado y extendida autonomía. El producto resulta compatible con el protocolo Matter y se integra en los ecosistemas Apple Home, Alexa, Google Home, SmartThings y la aplicación eufy Security. Su despliegue inicial será en Estados Unidos, durante el primer trimestre de 2026, con un precio de salida de 299 dólares, equivalentes a cerca de 254,42 euros.

En el rubro de videovigilancia, la marca lanzó la cámara eufyCam C38 Pan, adaptable a instalaciones tanto interiores como exteriores debido a su formato portátil y liviano. Según notificó Europa Press, el dispositivo aparece disponible en acabado blanco, negro o verde, y el cabezal permite rotación en cualquier dirección. Su sistema incorpora inteligencia artificial para el seguimiento de imágenes en 360 grados y la función Spotlight-Free PureColor Vision, que optimiza la visualización. Permite reconocimiento facial y analiza mediante IA si la presencia corresponde a una persona, mascota o vehículo, lo cual mejora la segmentación de alertas. La cámara requiere conexión WiFi para funcionar y almacena imágenes en tarjetas SD. Además, agrega un panel solar externo para mantener autonomía energética sin necesidad de recarga manual. El lanzamiento se produjo inicialmente para el mercado estadounidense.

Otra solución en vigilancia es la eufy Solar Wall Light Cam S4, una cámara de seguridad equipada con lente de 4 megapíxeles y apertura f/1.6, que ofrece imagen de calidad 4K y visión nocturna. Su inclinación ajustable entre 0 y 45 grados cubre diferentes ángulos muertos, mediante un diseño rectangular de mayor tamaño que integra un panel solar de 2W y batería de 10.000 mAh. Convertible también en punto de luz, este dispositivo puede iluminar en azul o rojo, para funciones decorativas o de alarma según configuración. Dotada de inteligencia artificial, reconoce diversas presencias (personas, animales, objetos) y disminuye la probabilidad de alertas incorrectas. Ofrece integración con Apple Home, Alexa, Google Home y la aplicación eufy Security. El medio Europa Press indicó que la eufy Solar Wall Light Cam S4 estará próximamente en España, con un coste de 199,99 euros.

En el campo de electrodomésticos inteligentes, Anker confirmó la llegada a España del robot aspirador eufy Omni S2, anteriormente presentado en septiembre y disponible a la venta localmente en febrero por 1.599 euros. Su equipamiento tecnológico contiene la función de fregado HydroJet y succión AeroTurbo de 30 kPa. El sistema de inteligencia artificial CleanMindTM, exclusivo de eufy, permite al robot reconocer tipos de suelos y mapear la distribución del hogar, con la adaptación automática del modo de limpieza según la estancia. Resulta ser, según informó Europa Press, el primer robot aspirador con dispensador de fragancias integrado, permitiendo la aromatización del ambiente con tres esencias intercambiables.

En relación con la maternidad y la atención infantil, Anker expandió su gama de productos al lanzar el Bottle Portable Milk Cooler, un refrigerador portátil para conservar la leche materna a una temperatura cercana a los 4 grados Celsius, asegurando la conservación de nutrientes por hasta 12 horas. De acuerdo con datos publicados por Europa Press, este enfriador de botellas desmontable ya puede adquirirse en Estados Unidos, a un valor de 99,99 dólares, equivalente a unos 85 euros. Como complemento, la firma también presentó el eufy Bottle Washer S1, un lavador de biberones que utiliza la tecnología 3D HydroBlast para limpieza completa en 40 minutos y un sistema de esterilización a vapor a cerca de 100 grados Celsius, además de incorporar función descalcificadora. El control de este equipo se realiza mediante la aplicación móvil de eufy, y estará disponible desde el 26 de enero en Estados Unidos por 449,99 dólares, cerca de 382,82 euros.

A través de estas innovaciones presentadas en el CES 2026, Anker refuerza su apuesta por la integración de tecnología avanzada en dispositivos domésticos inteligentes, abarcando seguridad residencial, automatización, conveniencia y el cuidado familiar, bajo la marca eufy. Todo ello, según las distintas informaciones provistas por Europa Press.