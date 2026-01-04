Venezolanos celebran en València el "proceso de libertad" tras la detención de Maduro y piden "un gobierno democrático"

La defensa de la confianza depositada por los venezolanos en liderazgos de oposición como el de Edmundo González y María Corina Machado marcó la apertura de la concentración celebrada este domingo por la tarde en la plaza de la Virgen de València. Según informó Europa Press, los asistentes resaltaron la importancia de mantener la unidad, la prudencia y la vigilancia ante el nuevo contexto originado tras la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y la apertura de un proceso que denominaron “de libertad”. El acto, convocado por la plataforma 'España con VZLA - Hasta el final', reunió a centenares de venezolanos residentes en España, representantes públicos de partidos políticos españoles y miembros del gobierno valenciano, con el propósito de exigir el establecimiento de un gobierno democrático y la plena vigencia de los derechos humanos en Venezuela.

De acuerdo con Europa Press, la manifestación ocurrió en una tarde lluviosa, en la que la mayoría de los participantes portaba paraguas junto a banderas y símbolos nacionales. Los organizadores y asistentes elevaron consignas como “Más derechos, menos miedo”, “libertad” y “viva Venezuela libre”. Señalaron que la transición política que vive Venezuela requiere del apoyo internacional y una vigilancia constante por parte de los ciudadanos venezolanos tanto dentro como fuera del país.

El manifiesto leído durante la concentración, según consignó Europa Press, calificó la reciente intervención estadounidense en Caracas como una “operación quirúrgica”, destinada a poner fin a décadas de régimen autoritario. El texto destacó que la libertad en Venezuela ha comenzado a materializarse gracias al sacrificio de miles de personas que han resistido en el país o que han emigrado forzosamente en las últimas décadas. Los convocantes expresaron que el proceso no culminará mientras no se recupere plenamente la democracia a través de un marco pacífico, y propusieron la consolidación del respaldo internacional. Además, extendieron la solidaridad a los pueblos de Cuba y Nicaragua, a quienes consideran “hermanos de lucha”.

Durante sus intervenciones, diversas figuras políticas valencianas manifestaron su respaldo a la comunidad venezolana local. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, señaló ante los medios el respaldo institucional a los 70.000 venezolanos asentados en la Comunitat Valenciana tras “27 años de dictadura, represión, hambre y crisis humanitaria”. Camarero afirmó: “Hoy se abre una esperanza, un momento de cambio, de transición hacia esa democracia que todos exigimos desde hace mucho tiempo, que tiene que ser pacífica, respetando los derechos humanos”. Además, recordó que en julio pasado, los venezolanos “pidieron libertad, democracia y eligieron a su presidente, Edmundo González”.

Por el Partido Popular, Belén Hoyo, diputada en el Congreso, sostuvo que se ha “hecho justicia” en Venezuela y reclamó que el proceso se mantenga “hasta el final”, con el objetivo de que “el futuro lo elijan los venezolanos”. Fernando de Rosa, también diputado del PP en el Congreso, apuntó a la existencia de “una dictadura menos en el mundo” e interpeló a la falta de posicionamiento de la izquierda durante las violaciones de derechos ocurridas en Venezuela.

Vicente Barrera, presidente de Vox en Valencia y exvicepresidente de la Generalitat, expresó en la concentración su deseo de que la democracia regrese a Venezuela “cuanto antes” y que los colaboradores del régimen de Maduro “cumplan con la justicia”. Barrera acusó tanto a gobiernos de izquierda como de derecha en España de haber “blanqueado la dictadura”. El síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, solicitó a los venezolanos “cabeza y corazón” para afrontar una transición “que les permita recuperar su soberanía”.

En paralelo, en Castelló de la Plana, la Asociación de Venezolanos de Castellón organizó otro acto. Desde allí, la presidenta provincial de Vox y presidenta de Les Corts, Llanos Massó, definió lo ocurrido como “un acontecimiento histórico que demuestra que la impunidad de las dictaduras socialistas no es eterna”. Añadió críticas hacia el presidente Pedro Sánchez, a quien acusó de “preocuparse por los derechos de un narcodictador” y de mantener una larga historia de complicidad del socialismo español con el chavismo, según detalló Europa Press.

Mary Ponte, quien lideró en 2018 el Frente Amplio Venezuela Libre en la Comunitat Valenciana y actualmente es miembro del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, defendió la confianza en González y Machado como líderes del proceso de transición, aunque, según dijo, no hayan sido mencionados expresamente por el presidente estadounidense Donald Trump en sus declaraciones recientes. Ponte llamó a los venezolanos a mantener la confianza en la conducción que surgió de su voluntad expresada en las urnas para lograr “un gobierno democrático y libre”. En su intervención, reconoció que existen temores por las manifestaciones de Trump y señaló: “Claro que quieren nuestras riquezas, pero ¿qué es lo que querían los rusos, los iraníes y los chinos?”, en referencia a la disputa internacional por los recursos venezolanos.

Ponte recordó a las víctimas de la violencia en el país, mencionando a su esposo, asesinado durante el régimen, y pidió que los responsables permanezcan detenidos “por todo el daño que han hecho en 26 años”. Aprovechó para criticar la posición del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, acusándolo de “complicidad con el régimen”, y afirmó que “el Gobierno de España hoy se atreve a seguir ignorando nuestra libertad”.

La convocatoria de la plataforma 'España con VZLA - Hasta el final' sumó el respaldo de representantes de PP y Vox de diversas instituciones valencianas, entre ellos los vicepresidentes Susana Camarero, Vicente Martínez Mus y Pepe Díez, además de los consellers Elena Albalat, Miguel Barrachina y Marciano Gómez. El medio Europa Press detalló que el ambiente estuvo marcado por el despliegue de símbolos nacionales venezolanos y carteles exigiendo respeto a los derechos, en una jornada en la que la asistencia desafió la lluvia para dar visibilidad a sus demandas.

En la concentración, se enfatizó la necesidad de que este proceso de transición cuente con el refuerzo de la comunidad internacional. Se insistió en la persistencia de los desafíos hasta alcanzar una democracia plena, y en el deber de la sociedad venezolana, tanto dentro como fuera del país, de mantenerse alerta y perseverar en la reclamación de sus derechos fundamentales, según reportó Europa Press.