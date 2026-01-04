Venezolanos celebran en Bilbao la "caída" de Maduro y reivindican a Edmundo González en "una transición ordenada"

Entre los manifestantes que se concentraron ante el Ayuntamiento de Bilbao destacó la demanda de libertad para presos políticos venezolanos, la preocupación por la situación de dos bilbaínos detenidos en Venezuela y el llamado a la comunidad internacional para que acompañe el proceso político tras la detención de Nicolás Maduro. Según informó el medio que cubrió la movilización, la plataforma “Venezolanos Bilbao Bizkaia” encabezó una jornada de celebración que reunió a decenas de personas con el objetivo de respaldar una transición “pacífica y ordenada” liderada por Edmundo González, a quien consideran el presidente electo en las elecciones de 2024.

El evento, que comenzó después de las cinco de la tarde, se realizó frente a la sede consistorial, aunque algunas personas ya se congregaban minutos antes. Tal como publicó la fuente, la multitud expresó su alegría por la detención de Maduro con música, bailes y consignas, entre las que se escucharon frases como “cayó, la dictadura cayó”, “viva Venezuela libre” y “libertad, libertad”. Los manifestantes entonaron la canción “Venezuela” de Luis Silva, que varios asistentes describieron como un himno conocido por todos los venezolanos.

A la convocatoria asistieron figuras políticas como el parlamentario del PNV Mikel Arruabarrena, el exportavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Iñaki Anasagasti, y la secretaria general del Partido Popular vasco, Esther Martínez. Tal como reportó el medio, Pedro Gil, portavoz de la plataforma convocante, destacó que la concentración pretendía mostrar apoyo a lo que denominó una “operación quirúrgica” que desembocó en la aprehensión de Maduro. Lo calificó como alguien que no ejercía legítimamente la presidencia y expuso la esperanza de que este hecho represente una oportunidad para la apertura de una nueva etapa en Venezuela.

Gil señaló que, además del festejo, la concentración tenía por finalidad exigir el respeto a los resultados de las elecciones del 28 de julio, en las que, según los manifestantes, Edmundo González resultó electo por voluntad popular. También se insistió en la necesidad de una transición pacífica y ordenada, reiterando que la ciudadanía venezolana está lista para ese proceso.

Durante la concentración, otro de los ejes planteados por los organizadores fue la exigencia de liberación inmediata de todos los presos de índole política, tanto civiles como militares, encarcelados durante la administración de Maduro. Entre ellos, Pedro Gil mencionó de forma específica a dos ciudadanos de origen bilbaíno cuya ubicación y situación no han sido esclarecidas, lo que genera inquietud entre la comunidad de venezolanos residentes en España.

El portavoz de la plataforma expresó su inquietud por las posibles represalias del régimen contra los detenidos, afirmando que más de 1.000 venezolanos permanecen privados de libertad por motivos políticos, tras haber participado en protestas o por encontrarse en el lugar equivocado, según las declaraciones recogidas por el medio de referencia. Gil remarcó que, pese a los temores por la situación de los cautivos, celebran la captura de Maduro y consideran esencial que “pague por sus crímenes”.

El medio detalló que, en cuanto a las reacciones internacionales, Gil fue consultado sobre la posición expresada por Donald Trump, quien manifestó no considerar a María Corina Machado como la figura idónea para encabezar la transición. Gil respondió que existen diferencias entre las declaraciones públicas y las realidades del proceso, e hizo un llamado a la paciencia, confiando en que tanto Machado como González podrán avanzar en la búsqueda de una transición democrática y pacífica. También comentó la posibilidad de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez ocupe la presidencia interina, subrayando que tanto González como Machado mantienen comunicación constante con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Pedro Gil utilizó como ejemplo la experiencia española, afirmando que durante la transición democrática, parte del régimen previo permaneció en el poder temporalmente para facilitar el cambio. Sostuvo que Venezuela no experimentará una guerra, ya que la cultura política de la población es pacífica y democrática, mensajes que resonaron entre los asistentes y fueron acompañados por nuevos cánticos y música.

En el transcurso de la manifestación, muchos de los presentes portaron banderas venezolanas, cubanas y nicaragüenses, sumándose peticiones de libertad para estos países, como recogió la crónica publicada sobre la manifestación.

Entre los participantes, Iñaki Anasagasti —quien nació en Venezuela y fue portavoz del PNV en el Congreso— tomó la palabra para expresar satisfacción ante la caída de Maduro, señalando factores que, según su perspectiva, describen la situación en el país sudamericano: desplazamiento de nueve millones de personas, represión política, presencia de cubanos en órganos de gobierno e inteligencia, y el caso de los ciudadanos bilbaínos detenidos. Según dijo al medio, Anasagasti manifestó desconocer los argumentos de EH Bildu, Podemos y Sumar para rechazar lo ocurrido y habló sobre la influencia cubana en la administración venezolana.

Respecto a la posición del gobierno español, el exportavoz del PNV recomendó el reconocimiento inmediato del gobierno de Edmundo González y que el presidente Pedro Sánchez felicite públicamente a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz. También le sugirió tomar distancia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para poder facilitar una mediación en el nuevo contexto político.

Conforme avanzó la jornada, la cantidad de asistentes continuó en aumento, hasta que, de acuerdo con lo narrado por el medio, la Policía Local debió pedir a la multitud que se reubicara en la acera frente a las escalinatas del Ayuntamiento como medida de seguridad.

A lo largo de la concentración, se observó un ambiente en el que la música, el canto y el baile formaron parte del acto político, junto con los símbolos patrios y las constantes referencias a la necesidad de respeto a los derechos humanos y a la voluntad popular expresada. Personas de distintas nacionalidades se unieron a la cita, coreando demandas de libertad no solo para Venezuela, sino también para Cuba y Nicaragua, en una muestra de solidaridad con los procesos de cambio político en la región, según narró la fuente que cubrió la concentración.