Transportes abona 735 millones a comunidades autónomas y entidades locales en 2025 para el transporte público

Canarias y Baleares experimentan un refuerzo en las ayudas estatales para el transporte público. Ambas comunidades autónomas recibieron anticipos durante 2025 que ascienden a 78 millones de euros para las islas Canarias y a 40,95 millones de euros para las Islas Baleares, siguiendo las líneas de financiación específicas para territorios insulares según informó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Este enfoque especial tiene como objetivo garantizar descuentos del 100% en abonos y títulos multiviaje de transporte colectivo terrestre en las islas, facilitando desplazamientos gratuitos a residentes de esos territorios y abordando las particularidades de la insularidad, publicó el Ministerio dirigido por Óscar Puente.

De acuerdo con los datos oficiales divulgados por el Ministerio, el Gobierno español destinó en 2025 un total de 735 millones de euros a comunidades autónomas, entidades locales y consorcios de transporte para el funcionamiento del transporte urbano, interurbano y metropolitano. El medio especificó que la transferencia de fondos financia la movilidad sostenible y busca incentivar el uso del transporte público, como parte de la estrategia estatal de reducción de emisiones y fomento de la descarbonización, reportó el Ministerio. El desembolso anunciado incluye ayudas dirigidas a diferentes administraciones con el objetivo de movilizar recursos y construir sistemas de movilidad más asequibles, seguros y sostenibles.

Durante el año anterior, el Ministerio de Transportes movilizó 355 millones de euros que se destinaron a cubrir la gratuidad en el transporte público para menores de hasta 14 años, el descuento del 50% en abonos y títulos para jóvenes, y la reducción de tarifas en al menos un 40% para el resto de los abonos y títulos multiviaje, política cofinanciada con los beneficiarios. En diciembre de 2024, Transportes procedió al pago anticipado de 201 millones de euros correspondientes a 75 beneficiarios, entre los que se contaron 11 comunidades autónomas y 64 entidades locales, ayuntamientos y diputaciones. El número total de posibles beneficiarios ascendió a 135, cubriendo a buena parte del país.

La inversión estatal también se orientó a las grandes áreas metropolitanas. Según lo detallado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, durante 2025 se transfirieron 363,7 millones de euros a organismos responsables del transporte público regular en Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias. Entre los entes receptores de estas ayudas figuran el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia y el correspondiente órgano canario.

En cuanto a los municipios, el Ministerio activó una nueva convocatoria de subvenciones por un valor superior a 51 millones de euros, destinada a financiar servicios de transporte colectivo urbano local. Según reportó el propio Ministerio, en este programa resultaron seleccionados 93 ayuntamientos. Entre los municipios con mayores asignaciones económicas se encuentran Zaragoza, que recibió más de 7 millones de euros; Sevilla, con 4,8 millones de euros; Málaga, con 2,9 millones de euros; y Valladolid, con 1,7 millones de euros.

El apoyo estatal se extendió a programas relacionados con la movilidad ciclista. El Ministerio puso en marcha una nueva línea de ayudas en 2025, dotada inicialmente con 10 millones de euros, cuyo objetivo consiste en promover el uso de los servicios públicos de préstamo de bicicletas y facilitar la transición de la población hacia medios de transporte menos contaminantes. En la convocatoria participaron 11 ayuntamientos y entidades locales supramunicipales, entre los que destacan A Coruña, Valladolid, Santander y el Área Metropolitana de Barcelona. De este grupo inicial, tres beneficiarios recibieron anticipos por un total de 159.000 euros en 2025.

La estrategia estatal, según consignó el Ministerio de Transportes, se apoya en movilizar todos los recursos disponibles para incentivar la utilización del transporte público y la adopción de alternativas sostenibles, intentando así trasladar el mayor número posible de desplazamientos desde el vehículo particular hacia modos más ecológicos y colectivos. Este impulso presupuestario pretende aumentar la accesibilidad y reducir los costes para los usuarios, reforzando la red de transporte público en diversos territorios, con especial énfasis en jóvenes y menores.

Las transferencias a Canarias y Baleares reflejan un reconocimiento explícito de las necesidades específicas de las regiones insulares, que reciben tanto subvenciones directas para la gratuidad de los abonos como anticipos para la gestión presupuestaria del año en curso. Durante el año pasado, señaló el Ministerio, Canarias ya había percibido una subvención de 120 millones de euros y Baleares una de 63 millones de euros para seguir asegurando la gratuidad del transporte colectivo terrestre.

El Ministerio, conducido por Óscar Puente, insistió en que todas estas actuaciones forman parte una política estructural de movilidad sostenible que busca abarcar no solo las principales áreas metropolitanas, sino también poblaciones locales y territorios con singularidades geográficas. Con la inyección económica realizada para el ejercicio de 2025, se consolida el apoyo estatal a las redes de transporte públicas y la continuidad de políticas de ayudas directas, abonos gratuitos y precios subvencionados para amplios segmentos de la población.

De este modo, el Gobierno español procura mantener una política continuada de inversiones en movilidad sostenible, orientada a incrementar la accesibilidad universal al transporte colectivo, minimizar el uso de automóviles particulares y cumplir los objetivos de descarbonización y salud pública establecidos en las estrategias nacionales y europeas. Según la información difundida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, todas las líneas de ayuda para comunidades autónomas, ayuntamientos y grandes áreas metropolitanas se encuentran alineadas en torno a estos propósitos y prioridades.