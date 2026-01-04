Tokio denuncia el lanzamiento de al menos dos misiles balísticos por parte de Pyongyang

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, indicó que los misiles balísticos lanzados desde Corea del Norte podrían haber seguido trayectorias irregulares, mientras equipos técnicos continúan el análisis de los datos recogidos tras el incidente. Según reportó el medio Europa Press, estos artefactos recorrieron cerca de 900 y 950 kilómetros respectivamente antes de precipitarse en el mar, luego de elevarse hasta una altitud máxima de 50 kilómetros. Este evento llevó al gobierno japonés a presentar una protesta formal ante Corea del Norte, canalizada a través de su embajada en Pekín.

El Ministerio de Defensa japonés publicó inicialmente un comunicado en su página web confirmando el lanzamiento de al menos un posible misil balístico desde el territorio norcoreano hacia el este, y señaló el compromiso de actualizar la información a medida que se obtuvieran más detalles. Más tarde, Koizumi comunicó que los dispositivos lanzados fueron al menos dos, y que ambos se dispararon desde una zona próxima a la costa oeste norcoreana, entre las 07.00 y las 08.00 horas locales del domingo. El primer artefacto fue lanzado a las 07.54, mientras que el segundo despegó a las 08.05, siguiendo rutas similares y alcanzando ambos una altitud de 50 kilómetros.

El incidente llevó a la oficina de la primera ministra Sanae Takaichi a difundir, mediante la red social X, una serie de directrices inmediatas. Entre ellas, instó al Ministerio de Defensa a dedicar sus recursos a la recopilación y análisis de información relevante para transmitirla a la ciudadanía de forma oportuna y precisa, así como a garantizar la seguridad de aviones, embarcaciones y otras infraestructuras nacionales. Además, solicitó reforzar todas las medidas de precaución necesarias ante posibles contingencias.

En seguimiento a estas líneas de actuación, el Ministerio de Defensa de Japón añadió la necesidad de intensificar la colaboración con Estados Unidos, Corea del Sur y otros países aliados. El objetivo es profundizar en la obtención y el análisis de datos sobre los lanzamientos y fortalecer la vigilancia para anticipar y evitar situaciones inesperadas. Koizumi subrayó que la vigilancia se mantendrá de forma exhaustiva para preservar la seguridad en la región.

Después de confirmarse la caída de los misiles, la Guardia Costera japonesa también verificó que los proyectiles se precipitaron aproximadamente diez minutos después del lanzamiento, sin que se reportasen daños para aeronaves o embarcaciones de Japón. Según reiteró el Ministerio de Defensa, se procedió a informar a las autoridades nacionales e internacionales para facilitar la evaluación conjunta del evento y coordinar una respuesta adecuada.

Koizumi remarcó que estos hechos constituyen una amenaza directa para la paz y la seguridad, no solo de Japón sino también de la región y la comunidad internacional, ya que los lanzamientos de misiles balísticos de cualquier alcance contravienen las resoluciones vigentes del Consejo de Seguridad de la ONU. “Para proteger la vida y la propiedad de las personas, el Ministerio de Defensa seguirá trabajando estrechamente con los Estados Unidos, Corea del Sur y otros países, y hará todos los esfuerzos posibles para recopilar y analizar información y mantener la vigilancia y la supervisión”, declaró el titular de Defensa según informó Europa Press.

En línea con las determinaciones del gabinete japonés, las tareas de recopilación y análisis de datos se centran tanto en el origen como en la trayectoria exacta de los misiles, así como en la evaluación de las capacidades que Corea del Norte podría estar desarrollando con estos lanzamientos. El gobierno japonés ha expresado su rechazo categórico a este tipo de acciones, reiterando la necesidad de que Pyongyang respete las normativas internacionales y se abstenga de llevar a cabo pruebas con tecnología de misiles balísticos.

El Ministerio de Defensa reafirmó que mantendrá a la opinión pública informada sobre cualquier avance relevante en las investigaciones. Mientras tanto, las autoridades continúan implementando todas las medidas necesarias para prevenir situaciones similares en el futuro y asegurar la estabilidad regional, en cooperación estrecha con sus aliados estratégicos.