PP y Vox celebran junto a la comunidad venezolana: "Ha llegado el momento de la libertad"

El presidente de la Asociación Íbero-Venezolana en Aragón, Wilson García, trasladó durante una concentración en Zaragoza que la destitución de Nicolás Maduro tiene implicaciones no solo para Venezuela, sino también para el hemisferio y, según sus palabras, para el mundo. Según informó Europa Press, García calificó el régimen venezolano como una “organización criminal terrorista” con vínculos con entidades internacionales, y expresó su convicción de que Maduro será procesado por delitos de lesa humanidad, narcotráfico y terrorismo, tras la ejecución judicial en la que, de acuerdo con García, intervinieron directamente autoridades de Estados Unidos acatando una orden de un tribunal de Nueva York con la actuación del Comando Sur.

La concentración, descrita por Europa Press, congregó a decenas de venezolanos en la plaza España de Zaragoza. En el acto se escucharon consignas en apoyo a Venezuela y España y muestras de aprobación hacia la actuación estadounidense en el país sudamericano. A la manifestación asistieron varios representantes del Partido Popular y Vox, entre ellos la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, y la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, quienes se sumaron al reclamo de la comunidad venezolana por democracia completa y a la petición de una postura más contundente del Gobierno español frente al régimen venezolano tras la caída de Maduro.

La alcaldesa Natalia Chueca, al iniciar su intervención, destacó la ausencia de representantes del PSOE en el evento y manifestó comprender la situación de la comunidad venezolana en el exilio, resaltando sus palabras de aliento hacia quienes tuvieron que abandonar su país y agradecer la fuerza y la perseverancia demostradas. Chueca afirmó, según detalló Europa Press, que “lo que ha sufrido Venezuela es represión, es terror y es dictadura”, responsabilizando a Maduro y calificando su régimen como “narcoterrorista”. La alcaldesa indicó que la intervención de Estados Unidos abrió la posibilidad de cambio que durante años estuvo bloqueada, aunque advirtió que “la caída de un dictador no significa que haya caído todo el régimen”, pues el control persiste en instituciones, economía, fuerzas policiales y en la generación de miedo.

Por este motivo, Chueca predijo “un camino duro” y avisó que no habrá conformismo con “una libertad parcial” ni permisividad para una “mudanza superficial” del régimen, insistiendo en que Venezuela necesita “elecciones libres de verdad”, justicia y democracia total. La alcaldesa también cuestionó la actitud del Gobierno español respecto a Venezuela y acusó de “complicidad” a Pedro Sánchez por “neutralidad ante un tirano”. Reafirmó el apoyo del Partido Popular a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado, presentándolos como símbolos de la legitimidad y la lucha democrática del pueblo venezolano.

A su vez, Santiago Morón, presidente de Vox Zaragoza, trasladó el respaldo sin reservas de su partido a la “intervención” estadounidense y la “detención” de Maduro. Según Europa Press, Morón negó que se haya atentado contra la soberanía venezolana, subrayando que reside en el pueblo y no en un gobierno ilegítimo. Además, vaticinó que la caída del régimen “permitirá conocer muchas cosas del entramado internacional” y aventuró que este desenlace traerá consecuencias para figuras políticas en España, nombrando a Pilar Alegría, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez.

El presidente del PP Zaragoza, Ramón Celma, trasladó a la comunidad venezolana, en palabras recogidas por Europa Press, que su movilización ha sido una “lección” de esperanza y persistencia, y garantizó la continuidad del apoyo del Partido Popular a lo largo del proceso de transición. Por su parte, el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, se refirió a la libertad como un bien fundamental, y valoró de forma positiva el papel desempeñado por el Gobierno estadounidense bajo el liderazgo de Donald Trump en el desenlace de la situación en Venezuela. La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, señaló que la salida de Maduro es motivo de alegría para la comunidad venezolana, y ofreció garantías de acogida para quienes decidan permanecer en España.

Europa Press también consignó las declaraciones de Carolina Márquez, secretaria política de Vente Venezuela para Europa. Márquez recordó que el proceso de cambio en Venezuela comenzó el 28 de julio de 2024 con la elección de Edmundo González Urrutia como presidente, y señaló el 3 de enero como fecha clave, cuando se realizó una operación definida como “quirúrgica” para apartar a Maduro del poder. Según Márquez, el país enfrenta múltiples desafíos, pero quienes lideran el proceso de transición, María Corina Machado y González Urrutia, están preparados para afrontar los próximos escenarios, trabajando hacia un cambio real. Márquez abogó por la restitución del derecho a la propiedad privada y se mostró satisfecha por la resiliencia de sus compatriotas expatriados.

Los organizadores dieron cierre al evento entonando el himno nacional venezolano. La jornada, desarrollada en un contexto de bajas temperaturas, estuvo marcada por muestras de solidaridad, reclamos de unidad y reivindicación de la causa democrática en Venezuela. El medio Europa Press recogió las demandas de la comunidad venezolana en Aragón y de los representantes políticos presentes, quienes reclamaron a España una posición más firme frente a los acontecimientos que afectan a la sociedad venezolana y a quienes se encuentran en el exilio.