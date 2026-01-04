Petro instala Puesto de Mando Unificado para coordinar la situación en la frontera con Venezuela

La emergencia generada por la reciente captura de Nicolás Maduro en Caracas llevó al gobierno colombiano a preparar un decreto de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública. El texto de este decreto quedó listo ante una posible ola de migración irregular resultante de los acontecimientos ocurridos en Venezuela. Según detalló Presidencia de Colombia, el Ejecutivo considera que la coyuntura exige fortalecer la planeación y la respuesta institucional en la frontera que comparten ambos países, donde se han encendido las alarmas por desafíos humanitarios y de seguridad.

De acuerdo con la información publicada por la Presidencia y difundida en los principales canales oficiales, el Gobierno instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta, Norte de Santander, con el objetivo de coordinar directamente la situación humanitaria y de seguridad a lo largo de la frontera con Venezuela. Esta iniciativa, comunicada inicialmente en redes sociales, busca centralizar las acciones de seguimiento y análisis ante un escenario binacional que cambia con rapidez y presenta retos inéditos tanto en materia de control migratorio como en atención a la población vulnerable.

Tal como reportó la Presidencia de Colombia, el despliegue del PMU permitirá analizar y dirigir las acciones que tienden a mitigar los efectos de la crisis en la región colombo-venezolana. El gobierno enfatizó la necesidad de fortalecer los programas de solidaridad y atención humanitaria, reconociendo la exigencia de reforzar procedimientos actuales y anticipar soluciones duraderas para la población venezolana que pueda verse forzada a desplazarse.

El medio oficial añadió que la administración del presidente Gustavo Petro optó por un enfoque preventivo, centrado en la preservación de la soberanía, la defensa y la integridad territorial. En consecuencia, más de 30.000 miembros de la Fuerza Pública permanecen apostados en diferentes puntos de la frontera con Venezuela, cuya extensión supera los 2.200 kilómetros. La zona ya venía afrontando una situación de seguridad compleja, acentuada por la presencia de economías ilegales, organizaciones armadas y persistentes condiciones de vulnerabilidad social, informó el gobierno nacional.

Los retos identificados por el Ejecutivo se dividen en dos ejes principales. El primero implica asegurar el acceso a alimentos, servicios de salud y acceso educativo para quienes cruzan o permanecerán en territorio colombiano. El segundo tiene relación con la defensa de los derechos de los migrantes y el combate a la discriminación, la xenofobia y las distintas formas de violencia que puedan afectar a los recién llegados. Elementos como la salud pública, detalló Presidencia, figuran entre las preocupaciones prioritarias, dada la potencial magnitud de la emergencia migratoria.

La coordinación entre autoridades nacionales, departamentales y locales representa otro de los pilares del plan diseñado por el gobierno, según publicó la fuente oficial. Este esquema prevé tanto el intercambio ágil de información para la toma de decisiones como la conformación de grupos interinstitucionales en los que los Puestos de Mando Unificado regionales articulen esfuerzos. La estrategia incluye no solo el despliegue terrestre, sino también el patrullaje de las fronteras por aire y mar, junto a una vigilancia exhaustiva del espectro electromagnético. De este modo, el Estado apunta a enfocar recursos en las zonas más críticas y vulnerables del límite binacional.

La Presidencia sostuvo que la principal amenaza para Colombia en este contexto no proviene de otras naciones, sino de las organizaciones transnacionales dedicadas al delito que operan a lo largo y a través de las fronteras, buscando afectar a países consumidores y desestabilizar la región. Esta definición de riesgos orienta la respuesta institucional, precisaron voceros del Ejecutivo en declaraciones compartidas por los canales gubernamentales.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó que el PMU de Cúcuta tiene la función principal de gestionar la atención humanitaria y aplicar el plan de frontera para asistir a la población migrante y facilitar toda ayuda necesaria. El ministro también notificó la declaración de alerta en todas las capacidades de la Fuerza Pública, que busca anticipar y neutralizar intentos de ataque terrorista por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras estructuras armadas calificadas como grupos ilegales que operan en la zona fronteriza.

En paralelo a los preparativos y despliegues colombianos, el medio oficial recogió pronunciamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lanzó advertencias hacia el presidente Gustavo Petro después de la operación militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro. Trump reiteró sus anteriores declaraciones, señalando que Petro debería “cuidarse el trasero”, aludiendo a suposición sobre nexos con la producción y tráfico de cocaína hacia el mercado estadounidense. Consultado sobre estos cuestionamientos, Petro respondió que no se encontraba inquieto, recordando además la reciente detención del jefe del denominado “cártel de los soles”, la organización señalada de corrupción y tráfico de drogas presuntamente liderada por Maduro, según publicó la Presidencia.

El gobierno colombiano, reportó la fuente oficial, mantendrá la coordinación estrecha con instancias internacionales y fronterizas para enfrentar de forma conjunta los desafíos derivados de la coyuntura venezolana. El diseño de políticas de mediano y largo plazo seguirá desarrollándose en función de la evolución de los hechos, con el foco puesto en la estabilidad regional y la atención integral a las personas afectadas por la crisis que impacta a ambas naciones.