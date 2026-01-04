María Pombo anuncia el nacimiento de Mariana, su tercera hija junto a Pablo Castellano

El anuncio del nacimiento de Mariana quedó plasmado en una imagen donde se observa a Pablo Castellano dando un beso a la recién nacida, sumando así una nueva integrante a la familia que completan sus hermanos Martín y Vega. De acuerdo con lo publicado por el medio, María Pombo recurrió a su cuenta de Instagram para informar a sus seguidores acerca de la llegada de su tercera hija, noticia que marca un momento señalado en su vida personal y familiar.

La creadora de contenido, considerada una de las figuras más relevantes del entorno digital nacional, comunicó la noticia mediante varias publicaciones en sus redes sociales. Según detalló el medio, el primer mensaje que compartió fue una captura de su bloc de notas donde se podían leer las palabras: “Metas de 2026: Parir, sobrevivir. Metas cumplidas.” Esta frase, acompañada por las imágenes subsiguientes, reflejó la relevancia que la maternidad tiene para la influencer y la culminación de uno de sus grandes sueños: formar una familia numerosa.

El medio informó que la llegada de Mariana fue celebrada con tres stories cargadas de emoción y naturalidad. Primero, con un recordatorio personal sobre sus aspiraciones para el año; luego, al compartir la primera imagen de su hija recién nacida, y finalmente mostrando el vínculo entre Pablo Castellano y la pequeña Mariana en una instantánea familiar. La noticia fue acogida con numerosos mensajes de felicitación dirigidos a la pareja, que desde hace más de seis años mantiene una relación estable y consolida su proyecto de vida en común con esta nueva etapa.

La pareja dio a conocer este acontecimiento apenas unos días antes del inicio de 2026, lo que el medio describió como la mejor forma de recibir el nuevo año para la familia Castellano Pombo, que afronta este periodo con entusiasmo. Según publicó el medio, la influencer había manifestado en diversas ocasiones su deseo de ampliar la familia y vivir la experiencia de la maternidad en todas sus etapas. El nacimiento de Mariana significa cumplir ese anhelo y continuar compartiendo su día a día con la comunidad que le sigue en las redes.

La repercusión de la noticia en las plataformas digitales se tradujo en una gran difusión de los mensajes y fotografías, que recogieron de inmediato las reacciones de seguidores y colegas de la creadora de contenido. De acuerdo con la información del medio, tanto María Pombo como Pablo Castellano eligieron compartir estos momentos de manera abierta con sus seguidores, integrándolos en un acontecimiento familiar relevante.

El nacimiento de Mariana se suma así a los nombres de Martín y Vega, consolidando la composición de una familia numerosa, uno de los objetivos públicos de la influencer. La llegada de la pequeña contribuye a reforzar los lazos familiares y marca un nuevo capítulo en la historia personal del matrimonio, que ha expuesto gran parte de sus logros y desafíos en el entorno digital. Según consignó el medio, la familia afronta con ilusión la etapa que comienza, reforzando la dinámica y el día a día que habitualmente comparten en redes sociales.