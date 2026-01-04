Maduro llega al Centro de Detención Metropolitana (Nueva York) escoltado por la DEA

Las imágenes publicadas por la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca muestran al presidente venezolano, Nicolás Maduro, avanzando por un pasillo del Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, Nueva York, flanqueado por agentes de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA). En las grabaciones se observa al mandatario saludando a personas en los alrededores y pronunciando un “Feliz Año” durante su trayecto. Este traslado bajo un fuerte dispositivo de seguridad ocurre tras su formal imputación en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y armas automáticas, de acuerdo con medios estadounidenses.

Según reportaron varias fuentes oficiales citadas por medios de Estados Unidos, Maduro fue llevado esposado y custodiado por agentes de la DEA hasta la cárcel neoyorquina después de aterrizar en la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart. En ese lugar, tanto él como su esposa, Cilia Flores, descendieron del avión y fueron recibidos por más de una docena de agentes encargados de su posterior traslado en helicóptero hacia Brooklyn, siguiendo un protocolo que incluyó medidas de máxima seguridad.

Tal como ha detallado la prensa estadounidense, las acusaciones que enfrenta el presidente venezolano involucran cargos de conspiración narco-terrorista conforme al Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos. El pliego de cargos presentado por las autoridades estadounidenses también formula la acusación específica de fabricación, distribución o entrega de sustancias controladas, concentrándose en la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con presencia detectable de cocaína.

Entre los delitos imputados también figura la conspiración para la importación de cocaína, así como posesión y conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. Estos señalamientos sitúan a Maduro ante la justicia estadounidense bajo graves cargos vinculados tanto al tráfico internacional de drogas como al acceso y manipulación de armamento prohibido.

Los acontecimientos que rodearon la detención incluyeron la exposición pública del operativo dirigido por la DEA, la cual se encargó de las labores de custodia desde su arribo a suelo estadounidense. El traslado hacia el centro penitenciario de Brooklyn fue realizado poco después del desembarque, según confirmaron las fuentes consultadas por los principales medios del país.

El caso de Maduro se desarrolla en un ambiente de atención internacional, dada la relevancia de su figura al frente del gobierno venezolano y las consecuencias políticas, judiciales y diplomáticas que puede acarrear este proceso judicial en territorio estadounidense. Según publicó la prensa del país norteamericano, el expediente contra el mandatario detalla los supuestos hechos que implican el manejo de cargamentos significativos de cocaína, así como actividades coordinadas para su distribución fuera de Venezuela.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses han enfatizado el alcance de los cargos y la naturaleza de la cooperación entre diversas agencias federales involucradas. La imputación de Maduro, de acuerdo con los antecedentes detallados en los documentos judiciales que cita la prensa, representa uno de los movimientos más señalados en la estrategia de Estados Unidos contra el narcotráfico con conexiones políticas internacionales.

El impacto de la detención y los próximos pasos en el proceso judicial adquieren especial interés para la comunidad internacional, mientras se espera la comparecencia formal del presidente venezolano ante el sistema judicial neoyorquino bajo vigilancia de la DEA y otros organismos de seguridad de Estados Unidos.