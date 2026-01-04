La nieve en Catalunya puede afectar a carreteras catalanas sobre todo del centro y el oeste

Entre las recomendaciones emitidas para quienes deban circular durante las próximas horas, las autoridades han puesto especial énfasis en el riesgo de formación de placas de hielo en la red vial a partir de la noche del domingo. Según publicó el Servei Català de Trànsit (SCT) a través de un comunicado, la nieve prevista en Catalunya podría impactar principalmente en carreteras de la franja central y occidental de la región desde última hora del domingo, lo que ha derivado en una alerta tanto para conductores particulares como para transportistas que utilizan estas rutas.

El Servei Català de Trànsit, de acuerdo con la información difundida, señala como potencialmente afectadas por la acumulación de nieve y hielo las principales vías de circulación de estas zonas. Entre los ejes con mayor riesgo figuran el Eix Pirinenc/N-260 y el Eix Prepirinenc/C-26, junto con las rutas C-25 y A-2, que configuran el llamado Eje Transversal. El comunicado también recoge que las vías perpendiculares a estos ejes, como la C-17, C-16, C-14, C-13 y C-1412, pueden verse igualmente comprometidas. Además, se advierte sobre dificultades adicionales en la red secundaria, conformada por carreteras de acceso y menor capacidad, donde las condiciones pueden deteriorarse rápidamente.

El SCT resalta que el descenso de las temperaturas, sumado a la humedad presente en el ambiente tras las precipitaciones, favorece la aparición de hielo sobre el asfalto, un fenómeno que incrementa el peligro de deslizamientos y pérdida de control de los vehículos. Por esta razón, el organismo insiste en extremar la atención, adaptar la velocidad a las condiciones realistas de la vía y mantener una distancia de seguridad notable respecto a otros vehículos. Según detalla el comunicado difundido por el SCT, “se pide máxima precaución por hielo en la carretera desde este lunes”.

Trànsit solicita a la ciudadanía informarse sobre el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier desplazamiento, recomendando consultar sus canales oficiales y los paneles de señalización variable distribuidos a lo largo de las vías principales. Entre las acciones sugeridas por el servicio de tráfico se encuentran la revisión previa del vehículo, en especial el estado de los neumáticos y de los sistemas de frenado, así como llevar cadenas u otros dispositivos antideslizantes si el recorrido atraviesa áreas de mayor altitud.

De acuerdo con el Servei Català de Trànsit, el riesgo de afectación se concentra principalmente en dos áreas: los ejes mencionados y la red secundaria asociada, donde históricamente la acumulación de nieve y la formación de hielo acarrean interrupciones en la circulación y, en ocasiones, provocan accidentes o retenciones prolongadas. Aunque no se ha anunciado el cierre inmediato de ninguna vía, el SCT advierte que estas medidas pueden activarse en función de cómo evolucionen las condiciones meteorológicas y del estado del pavimento.

El Eix Pirinenc/N-260 atraviesa de oeste a este la zona de los Pirineos catalanes y conecta núcleos urbanos y comarcales de importancia. Mientras tanto, el Eix Prepirinenc/C-26 actúa como un corredor que enlaza localidades de la zona prepirenaica. Tanto la C-25 como la A-2 son rutas de gran capacidad que soportan un importante tráfico de mercancías y viajeros, lo que podría amplificar el impacto de cualquier restricción relacionada con las condiciones meteorológicas.

El informe del Servei Català de Trànsit también pone en alerta a los servicios de emergencias y a los responsables de mantenimiento de la red viaria, quienes ya han activado dispositivos de vigilancia y prevención, incluyendo el despliegue de máquinas quitanieves y la aplicación preventiva de materiales fundentes para reducir el riesgo de congelación en la calzada.

Finalmente, según reportó el SCT, estas medidas de precaución y alerta permanecerán activas mientras persistan las previsiones de nieve y bajas temperaturas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los desplazamientos en las áreas susceptibles a verse afectadas. La recomendación general para la ciudadanía y el sector del transporte es atender de manera puntual las actualizaciones que vaya publicando el organismo para evitar incidentes en los principales accesos del centro y oeste de Catalunya.