La mujer del asesor Stephen Miller publica un mapa de Groenlandia con la bandera de EEUU: "Pronto"

Un mensaje publicado por Katie Miller, esposa del asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, generó reacciones oficiales en Dinamarca. El embajador danés en Estados Unidos, Jesper Moller Sorensen, respondió tras un posteo en la red social X en el que Miller presentó un mapa de Groenlandia con la bandera estadounidense y el mensaje “Pronto”, acompañado de un tono amenazante, lo que tensionó las relaciones diplomáticas entre Washington y Copenhague, según consignó el medio de origen.

La imagen difundida por Miller involucró directamente a Groenlandia, territorio autónomo que pertenece al Reino de Dinamarca y desde hace años figura entre los intereses del expresidente Donald Trump. El medio detalla que Trump reforzó su ofensiva política sobre la isla al nombrar recientemente un enviado especial para Groenlandia, medida que interpretaron algunos observadores como un renovado intento estadounidense por aumentar su presencia en el Ártico. El contexto de estas acciones incluye la reciente operación de Estados Unidos en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, acción que medios internacionales interpretaron como demostración de una política exterior estadounidense cada vez más agresiva.

De acuerdo con la publicación original, la trayectoria de Katie Miller ha estado estrechamente vinculada al entorno de la administración Trump. Ejerció puestos clave durante el primer mandato del exmandatario, entre ellos la dirección de comunicación de la Vicepresidencia y también como portavoz del antiguo Departamento de Eficiencia Gubernamental, estructura que estuvo bajo el liderazgo empresarial de Elon Musk. El alcance de su mensaje apunta a una postura dura de parte de algunos sectores republicanos hacia territorios estratégicos como Groenlandia.

La reacción oficial de Dinamarca ocurrió poco después de la publicación. Jesper Moller Sorensen, mediante un comunicado, recordó a Estados Unidos que ambos países mantienen una estrecha alianza y cooperación, especialmente en el ámbito de seguridad del Ártico. “Somos aliados cercanos y debemos seguir trabajando juntos como tal. La seguridad de Estados Unidos es también la seguridad de Groenlandia y Dinamarca”, señaló el diplomático, según informó el medio. Sorensen subrayó la pertenencia de Groenlandia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y enfatizó que Dinamarca ha fortalecido sus esfuerzos de defensa en la región ártica.

En el mismo mensaje, el embajador expresó sus expectativas respecto a la conducta de Estados Unidos hacia la soberanía danesa sobre Groenlandia. “Groenlandia ya forma parte de la OTAN. El Reino de Dinamarca y Estados Unidos colaboran para garantizar la seguridad en el Ártico, y el Reino de Dinamarca ha intensificado significativamente sus esfuerzos de seguridad en el Ártico”, indicó Moller Sorensen, quien concluyó su declaración mencionando que espera de Washington “el pleno respeto de la integridad territorial del Reino de Dinamarca”.

Según datos previos, este tipo de incidentes entre Dinamarca y Estados Unidos en torno a Groenlandia se han repetido desde el mandato de Trump, quien en su momento expresó abiertamente el interés de adquirir la isla en función de su ubicación estratégica para la política del Ártico. Las autoridades danesas han reiterado en múltiples ocasiones que la soberanía sobre Groenlandia no está en discusión y que cualquier insinuación contraria puede considerarse una provocación diplomática.

Tal como publicó el medio de origen, la publicación de Katie Miller sucede en un momento en el que las relaciones entre ambos países atraviesan un periodo de reajuste en sus políticas de defensa y cooperación regional, tras acontecimientos recientes en otros escenarios internacionales de importancia estratégica, como el caso venezolano. Dinamarca mantiene que la integridad de Groenlandia debe estar garantizada en cualquier contexto de diálogo bilateral con Estados Unidos y ha manifestado su disposición a continuar las alianzas militares actuales, siempre bajo el marco del respeto mutuo y la estabilidad en el Ártico.