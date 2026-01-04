Juan José Ballesta monta una empresa de catering y afronta su mejor momento: "Estamos sin parar"

Una de las claves que distingue el presente de Juan José Ballesta es el compromiso con su empresa de catering, Yantares, que ha ido consolidándose como un proyecto en crecimiento dentro del sector de la hostelería. El medio que dio a conocer la noticia precisó que la compañía, fundada y dirigida por el propio Ballesta, se dedica a servir menús personalizados para eventos y celebraciones y se encuentra en plena expansión, gestionando una alta demanda y con la intención de ampliar su alcance a nivel nacional.

Con nuevas expectativas profesionales y personales para el 2026, Juan José Ballesta encara el año con optimismo y una agenda llena de compromisos. Según consignó el medio, el actor alterna entre grabaciones y el desarrollo de su empresa, manteniendo un ritmo de trabajo intenso que le permite compaginar sus grandes pasiones: el cine, la hostelería y la familia. Ballesta adelantó que en los próximos meses participará en diversos estrenos, entre los que se destacan una película y un cortometraje, hechos que marcan una etapa especialmente productiva para su carrera.

En declaraciones recogidas por la fuente, Ballesta manifestó que la actividad en su empresa de catering no da tregua: “Estamos sin parar”. Este empeño empresarial se suma a las iniciativas relacionadas con el mundo audiovisual, poniendo de manifiesto el proceso de reinvención y diversificación que atraviesa el intérprete, quien no ve inconvenientes en compaginar ambos mundos y afrontar nuevos desafíos.

El medio también detalló que, tras un periodo anterior en el que se enfrentó a fluctuaciones tanto en lo personal como en lo profesional, el actor reafirma su dedicación al trabajo y a la vida familiar. Ballesta revela que la conjunción de éxito laboral y el bienestar de los suyos constituye el eje de sus decisiones. Ante la pregunta sobre sus deseos para el año entrante, Ballesta señaló que sus prioridades permanecen inalterables: “Los deseos son siempre los mismos, salud y estar bien toda la familia”.

La importancia otorgada al entorno familiar se refleja en la descripción de sus celebraciones navideñas, donde se reúne con abuelos, primos, su madre y tías. Según relató el actor, este tipo de encuentros siguen siendo fundamentales, representando un espacio de unión que permanece a pesar del ritmo de su vida profesional. Según informó la fuente, Ballesta vive este periodo con una sensación de movimiento sostenido, aunque sin perder de vista lo que considera verdaderamente esencial.

Ballesta apuesta por mantener el equilibrio entre una vida pública marcada por el trabajo y los logros empresariales, y la estabilidad que le aporta el ámbito familiar. El intérprete agradece la oportunidad de participar en proyectos vinculados al cine y la hostelería mientras sostiene que el impulso para afrontar cada reto le llega del apoyo constante de sus seres queridos, según detalló la fuente.

El actor compagina la atención a los detalles de Yantares, donde él mismo se involucra en la selección de productos frescos y de calidad para los menús, con los requerimientos propios de su actividad artística, en la que se involucra tanto en largometrajes como en formatos más breves. Todo ello va definiendo una etapa en la que la diversificación es protagonista, en la que Ballesta sigue adelante sin perder de vista sus raíces y sus principales motivaciones, tal como publicó la fuente.