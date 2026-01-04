Identificadas las 40 víctimas mortales del incendio de Suiza, la mitad de ellas menores de edad

La sola variedad de países de origen de las personas fallecidas resalta la dimensión internacional de la tragedia ocurrida en la localidad suiza de Crans-Montana durante la celebración de fin de año. Tal como reportó la Policía del cantón de Valais, la cifra de víctimas mortales del incendio en el bar Le Constellation ascendió a 40, de las cuales aproximadamente la mitad eran menores de edad. El incidente continúa bajo investigación por parte de la policía y la fiscalía regional.

Según detalló la Policía de Valais en su sitio web, la totalidad de las víctimas mortales ya han sido identificadas. Entre ellas se encuentran 21 ciudadanos suizos, nueve franceses —incluyendo una mujer con doble nacionalidad franco-suiza y una persona con triple nacionalidad franco-israelí-británica—, seis italianos —entre los que figura un ciudadano que también poseía nacionalidad emiratí—, además de una belga, una portuguesa, un rumano y un turco. En cuanto a la edad, las víctimas tenían entre 14 y 39 años, destacándose que la más joven era una suiza de 14 años.

El balance de personas heridas asciende a 119, según datos ofrecidos por el Instituto de Medicina Forense de Valais y recogidos por la fuente. De ese total, más de 70 son ciudadanos suizos, mientras que el resto incluye al menos 14 franceses, once italianos y un número no especificado de serbios, junto a personas de otras nacionalidades.

De acuerdo con la información difundida por la fiscal jefe de Valais, Beatrice Pilloud, los investigadores mantienen abiertas varias líneas para determinar el origen y las circunstancias del siniestro. Pilloud subrayó la importancia de los videos grabados con teléfonos móviles por los asistentes a la fiesta, que pueden aportar elementos clave para la investigación. En algunas de las grabaciones, consignadas por la policía, se observa cómo los participantes seguían celebrando el inicio del año nuevo incluso cuando el techo del bar Le Constellation ya ardía, probablemente por la utilización de bengalas repartidas con las botellas de alcohol.

Mientras la investigación oficial pasó su fase preliminar, la Policía de Valais comunicó que no solicitará medidas coercitivas contra los gerentes del establecimiento. Señaló que, en la actualidad, no existen indicios de que los acusados busquen esquivar el proceso legal o eludir eventuales sanciones, según informaron las autoridades responsables.

El incendio, acontecido durante la Nochevieja, puso de manifiesto la presencia de público internacional en la localidad turística de Crans-Montana, situada en los Alpes suizos y conocida como destino de visitantes de diferentes países. El bar Le Constellation, escenario del siniestro, se encontraba lleno de asistentes que participaban de los festejos de año nuevo, una circunstancia que las autoridades consideran relevante para el análisis de las causas y el desarrollo del incendio.

La distribución de víctimas y heridos por nacionalidad evidencia el perfil internacional de quienes acudieron a la celebración. La presencia de menores de edad entre los fallecidos, cuestión confirmada por la policía local y reiterada en las comunicaciones oficiales, ha marcado una huella considerable en la opinión pública y en las investigaciones posteriores al incendio.

El origen del fuego, según apuntan reportes preliminares mencionados por la fuente oficial, podría estar relacionado con las bengalas distribuidas junto a las bebidas alcohólicas en el establecimiento. Las imágenes compartidas y revisadas por los investigadores reflejan que el riesgo creció cuando el público seguía dentro del local pese a la propagación de las llamas en el techo.

Durante los días posteriores al incidente, los equipos de emergencia suizos y el Instituto de Medicina Forense han estado involucrados en la identificación y atención de las víctimas. La confirmación de nacionalidad y edad ha requerido un proceso minucioso debido a la alta cantidad de involucrados y a la diversidad de orígenes.

La investigación policial y judicial sigue activa, y las autoridades de Valais recalcan que todo el material audiovisual registrado puede resultar de vital apoyo para el esclarecimiento de las circunstancias exactas que desencadenaron el siniestro. La coordinación entre la policía, la fiscalía y los organismos forenses continúa con el objetivo de esclarecer los detalles del incendio en Crans-Montana, mientras familiares de las víctimas y la comunidad internacional esperan el avance de las pesquisas.