El Papa pide superar la violencia y salvaguardar la soberanía:"El bien del pueblo debe prevalecer"

Durante el tradicional rezo dominical del Ángelus, el Papa León XIV dirigió una petición especial para la sociedad venezolana, expresando su inquietud por los acontecimientos recientes en ese país, especialmente tras la detención del exmandatario Nicolás Maduro por parte de autoridades estadounidenses en Caracas y su traslado a Nueva York para afrontar un proceso judicial. Según informó Europa Press, el Pontífice destacó la importancia de dejar de lado cualquier otro interés para centrar los esfuerzos en el bienestar de la ciudadanía venezolana.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, León XIV exhortó a superar episodios de violencia y favorecer caminos que promuevan tanto la justicia como la paz. El Papa subrayó la necesidad de proteger la soberanía nacional y aseguró que el Estado de derecho debe estar plenamente garantizado, apoyándose en lo que estipula la Constitución venezolana. En su mensaje, extendió un llamamiento para que se respeten los derechos humanos y civiles de la población, insistiendo en que estos principios son esenciales en toda circunstancia.

Durante su intervención, el Pontífice enfatizó la urgencia de crear un futuro donde prevalezca la colaboración, la estabilidad y el entendimiento entre todos los sectores sociales venezolanos. Según detalló Europa Press, el Papa León XIV llamó especialmente la atención sobre los sectores más vulnerables, remarcando que los pobres enfrentan grandes dificultades económicas, lo que acentúa su sufrimiento.

El Papa también se dirigió a los fieles católicos para solicitar oraciones en favor de Venezuela y manifestó que él mismo reza por el pueblo de ese país. Según precisó Europa Press, León XIV confió la situación venezolana a la protección de la Virgen de Coromoto, reconocida como patrona nacional, además de proclamar la intercesión de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles, figuras significativas de la tradición católica venezolana.

En su mensaje final, tal como consignó Europa Press, el Pontífice instó a mantener la esperanza y depositar la confianza en el Dios de la paz. “Sigamos teniendo fe en el Dios de la paz”, exhortó el Papa León XIV desde la ventana del Palacio Apostólico.

El discurso papal también incluyó referencias a la celebración navideña, destacando la alegría que esta festividad produce en la vida de las personas y animando a los fieles a continuar sus caminos particulares con ánimo renovado. León XIV recordó que el próximo 6 de enero se dará por terminado el Año Jubilar de la Esperanza, un evento especial para la comunidad católica que concluirá con el cierre de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro.

Según resaltó Europa Press, el Papa aprovechó la ocasión para rememorar que la base de la esperanza cristiana está en el misterio de la Navidad, es decir, en la Encarnación de Dios. El mensaje reforzó el llamado a la unidad y a los valores que, a criterio del Pontífice, deben guiar a las autoridades y ciudadanos venezolanos en un contexto marcado por la polarización y la incertidumbre política.

Europa Press añadió que el mensaje del Papa León XIV surge en un momento de atención mundial sobre Venezuela, tras la detención de Maduro y la expectativa en torno al proceso judicial en Estados Unidos. La comunidad internacional ha centrado su mirada en el desarrollo de los acontecimientos y en las reacciones tanto dentro como fuera de Venezuela.

Desde la Plaza de San Pedro, León XIV reiteró su compromiso de acompañar espiritualmente al pueblo venezolano y animó a la sociedad global a trabajar de manera coordinada para buscar una solución pacífica y respetuosa de la dignidad, la estabilidad y los derechos fundamentales de Venezuela, según la cobertura de Europa Press.