El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este lunes tras la incursión militar en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que su país solicitó la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la intervención militar estadounidense en Venezuela y el arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, trasladado junto a su esposa a una base militar en Nueva York para enfrentar cargos de conspiración narco-terrorista. Según informó el medio, la reunión tendrá lugar este lunes 5 de enero a las 10:00 (hora local de Nueva York), bajo la consigna "Amenazas a la paz y a la seguridad internacionales".

De acuerdo con lo publicado por la fuente, la intervención militar llevada a cabo por Estados Unidos en territorio venezolano generó respuestas inmediatas tanto en Caracas como en otros gobiernos aliados a Venezuela. Caracas solicitó formalmente la celebración urgente de la sesión del Consejo de Seguridad, argumentando que la acción militar constituye una "agresión criminal". El llamado de Venezuela para la reunión fue respaldado por países como Irán y Colombia, quienes también instaron a que la comunidad internacional examine las consecuencias de la operación militar.

El medio indicó que el arresto de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos profundizó la preocupación regional ante el precedente que implica la incursión militar estadounidense sin el aval de organismos internacionales. La inclusión del caso en la agenda del Consejo de Seguridad se oficializó en la página web del organismo, fijando el encuentro como prioridad para los Estados miembros tras los acontecimientos recientes.

Según detalló la fuente, Gustavo Petro, presidente de Colombia, enfatizó que la solicitud de su país coincidió con el inicio de su mandato como miembro del Consejo de Seguridad, sumando peso diplomático al pedido para abordar el conflicto en Venezuela. La reunión fue convocada bajo la temática de amenazas globales a la paz, reflejando la alarma de los gobiernos miembros ante lo sucedido.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó su condena frente a la intervención militar estadounidense en Venezuela. Según recogió el medio, Guterres declaró que la operación constituye un "precedente peligroso", dejando constancia de su postura oficial en el contexto de la respuesta internacional ante la crisis venezolana.

Mientras tanto, gobiernos como el de Irán se sumaron al llamado para el debate urgente, argumentando la necesidad de proteger el derecho internacional y la soberanía de los Estados. Estos países exigieron al Consejo de Seguridad que tome medidas concretas frente a lo que califican como violación de la legalidad internacional, según consignó la fuente consultada.

El traslado de Nicolás Maduro y su esposa a Nueva York para enfrentar un juicio en el que Estados Unidos los acusa de conspiración narco-terrorista representa un giro significativo en la crisis política venezolana. Tal como reportó el medio, la reacción de los gobiernos latinoamericanos y de otras regiones ha puesto en el centro del debate el rol de los organismos multilaterales para frenar escaladas militares unilaterales y salvaguardar la estabilidad internacional.

La programación de la reunión del Consejo de Seguridad establece que los Estados miembros debatirán opciones y posibles respuestas ante la situación. Según el medio que informó sobre la convocatoria, se espera que representantes de todas las potencias con derecho a veto participen del debate, bajo la temática de amenazas a la paz y seguridad internacionales, mientras el futuro de la relación entre Washington, Caracas y sus aliados se mantiene en incertidumbre.

Además, el medio detalló que la acusación formal contra Maduro y su esposa representa un paso inédito en el tratamiento de líderes latinoamericanos por parte de la justicia estadounidense, lo que incrementa la atención internacional en torno a las acciones que podría avalar, rechazar o reinterpretar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en las próximas horas.