El Banco de Alimentos y el Valencia CF repartirán juguetes a 300 niños

En la sede del Banco de Alimentos de La Pobla de Vallbona, la entrega de juguetes incluirá también el tradicional roscón de Reyes, llegando a menores de familias que mensualmente reciben ayuda alimentaria de la entidad. Según informó el Banco de Alimentos de Valencia, estas actividades solidarias forman parte de la jornada prevista para la víspera de Reyes Magos y buscan sumar ilusión en una fecha significativa para los más pequeños de hogares con dificultades económicas.

El medio detalló que la iniciativa se desarrollará en dos localizaciones de la provincia: por la mañana, a partir de las 11 horas, en La Pobla de Vallbona, y por la tarde, entre las 17.30 y las 20 horas, en el estadio de Mestalla, donde el reparto se realizará en conjunto con el Valencia CF y la fundación del club. De acuerdo con la organización, cerca de 300 niños recibirán juguetes donados, dentro de una cita que la entidad considera centrada en los "reyes de la casa".

Tal como reportó el Banco de Alimentos de Valencia, en el caso del estadio de Mestalla, la selección de los menores destinatarios se efectuó a través de convocatorias enviadas mediante Whatsapp a algunas de las familias que habitualmente forman parte de los repartos de alimentos realizados en ese lugar a lo largo del año. Además de la entrega de juguetes, la actividad incluirá la distribución de pizzas y hamburguesas gracias a la colaboración de los patrocinadores Pepe John's Pizza y La Hamburguesa y el apoyo logístico de voluntarios de Fundación La Caixa.

El evento contará con la presencia de leyendas del Valencia CF y directivos de la entidad, además de la participación institucional de la vicepresidenta y consellera de Juventud, Susana Camarero, junto a parte de su equipo, según avanzó el Banco de Alimentos. Esta colaboración entre entidades solidarias y deportivas pretende contribuir a mejorar las condiciones de niños en situación de vulnerabilidad en un momento de gran simbolismo familiar.

El medio consignó que este tipo de jornadas de solidaridad forman parte de la continuidad en la labor que tanto el Banco de Alimentos como el Valencia CF promueven año tras año. En diciembre del año anterior, ambas organizaciones efectuaron una donación de productos de primera necesidad y alimentos navideños, llegando a más de 2.500 familias en situación precaria. En esa ocasión, también prestaron apoyo a hogares afectados por la dana, incluyendo una entrega de juguetes para los menores de esas familias.

El Banco de Alimentos explicó que la acción es posible gracias a los donativos realizados expresamente para esta jornada. Las aportaciones permiten ampliar el alcance de la entrega y garantizar que un mayor número de niños accedan a juguetes y dulces durante la víspera de Reyes Magos, una tradición especialmente esperada en la infancia. Estas donaciones se suman al trabajo constante que la entidad desempeña para asistir a familias vulnerables en la provincia de Valencia.

El Valencia CF, a través de su fundación y en unión con diversas empresas y voluntarios, mantiene una línea de participación activa en este tipo de acciones solidarias. Según informó la organización, tanto la implicación del club como la de sus patrocinadores y colaboradores desempeña un rol relevante en la coordinación de la entrega y en la experiencia para los menores asistentes, quienes recibirán además la atención de figuras destacadas del deporte y la sociedad civil local.

El Banco de Alimentos remarcó que esta jornada de reparto solidario representa la forma en que varias instituciones y empresas unen fuerzas para apoyar a las familias más afectadas por las dificultades económicas, tomando el acontecimiento de los Reyes Magos como una oportunidad para acompañarles no solo con productos materiales, sino también con experiencias que refuercen el sentido de comunidad y la expectativa infantil en fechas señaladas.