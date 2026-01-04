Agencias

Edgar Canet: "Sigo soñando"

Edgar Canet, con solo 20 años, toma el mando de la clasificación de motos en el Rally Dakar 2026 tras una penalización a Ross Branch y advierte que la exigente competencia apenas comienza en el desierto saudí

Edgar Canet se convirtió en el primer piloto español desde Marc Coma en liderar la clasificación de motos del Rally Dakar durante dos jornadas consecutivas, tras beneficiarse de una penalización aplicada al botsuano Ross Branch por exceder el límite de velocidad. Según publicó la prensa, este resultado lo posiciona a la cabeza de la general tras la disputa del prólogo y la primera etapa del Dakar 2026, cuya especial de 305 kilómetros recorrió un circuito con salida y llegada en Yanbu, Arabia Saudí.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por los medios, Canet expresó que a sus 20 años todavía está “soñando” luego de mantener el liderato en una de las competiciones más exigentes del motociclismo, aunque subrayó que la carrera apenas comienza y demandará máxima atención. El piloto catalán afirmó: “La carrera aún es larga, pero no hay mejor manera de empezar este rally. Ahora tengo que mantener la concentración, avanzar con cuidado y no atacar más de lo necesario. Quisiera dar las gracias a todas las personas que me enviaron mensajes ayer. Sigo soñando”.

El medio informó que Canet consolidó su ventaja después de una sanción que alteró la tabla de tiempos, ya que Branch, quien registró el mejor crono, fue penalizado por infringir el reglamento de velocidad. Así, Canet pudo conservar el liderato, colocándose como un referente español dentro de la categoría de motos en el Dakar, un hito que no lograba un piloto nacional desde la época en la que Marc Coma lideraba esta clasificación.

Durante su intervención ante la prensa especializada, el joven piloto detalló que la primera etapa resultó especialmente exigente a causa de la velocidad elevada y el terreno, marcado por la presencia de piedras, ríos secos y tramos de navegación complicados. "Ha sido una etapa muy rápida, con muchas piedras y ríos secos, y una navegación de locos, con lugares en los que había que tener mucho cuidado para no perderse. Estoy muy contento con la velocidad y la confianza que siento con la moto", señaló Canet, de acuerdo con las declaraciones difundidas en medios deportivos.

El desarrollo del Rally Dakar 2026 en territorios de Arabia Saudí incrementa la complejidad de la prueba debido a las características del desierto, que pone a prueba tanto la destreza en la navegación como la resistencia de los pilotos y sus equipos. Esta edición evidencia el protagonismo de una nueva generación de competidores como Canet, quien representa a la escudería Red Bull y se mide frente a rivales de la talla de Branch, integrante de la estructura Hero.

El liderazgo de Canet en la general trae consigo una expectativa renovada para el motociclismo español en rallies, área en la que el país tiene tradición por figuras como Marc Coma. No obstante, el propio Canet insistió ante la prensa en la necesidad de mantener la cautela: recomendó no forzar más de lo imprescindible y priorizar la estrategia a largo plazo dado que el Dakar todavía presenta múltiples etapas y escenarios propicios a cambios de liderazgo por la dureza de las condiciones y las exigencias técnicas de la competición.

Las primeras jornadas marcaron un arranque prometedor tanto en resultados como en sensaciones para Canet, quien agradeció públicamente los mensajes de apoyo recibidos tras su desempeño. El Rally Dakar 2026 continuará desarrollándose en distintas localizaciones saudíes, donde la navegación y la resistencia seguirán siendo factores determinantes para todos los participantes, indicó la fuente.

