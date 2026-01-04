Dinamarca insta a EEUU a "poner fin a las amenazas" por la anexión de Groenlandia

La publicación en redes sociales de un mapa de Groenlandia bajo la bandera estadounidense, difundida por una exfuncionaria del gobierno de Donald Trump y acompañada del mensaje “Pronto”, intensificó las tensiones diplomáticas entre Dinamarca y Estados Unidos sobre la posible anexión del territorio autónomo. Este gesto provocó la reacción inmediata del embajador danés en Washington, Jesper Moller Sorensen, quien advirtió que “somos aliados cercanos y debemos seguir trabajando juntos como tal. La seguridad de Estados Unidos es también la seguridad de Groenlandia y Dinamarca”. La controversia ocurre tras recientes declaraciones del expresidente Trump en las que reafirma su interés en Groenlandia en términos de defensa, argumentando que el territorio se encuentra rodeado de presencia militar de Rusia y China.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, solicitó de forma directa a Washington que cese cualquier presión o amenaza sobre la posible anexión de Groenlandia. Frederiksen señaló en sus redes sociales que “insto encarecidamente a Estados Unidos a que ponga fin a las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo, que han dicho muy claramente que no están en venta”. Estas declaraciones responden a la entrevista concedida por Donald Trump a la revista The Atlantic, en la que sostuvo: “Nosotros necesitamos Groenlandia. Absolutamente. La necesitamos para nuestra defensa”, reforzando las preocupaciones de Copenhague acerca de las aspiraciones estadounidenses en la región ártica.

Frederiksen argumentó que “no tiene ningún sentido” la postura expresada desde Estados Unidos sobre una posible anexión, considerando que Dinamarca, junto con Groenlandia, ya integra la OTAN y está cubierta por las garantías de seguridad de la alianza atlántica. En su mensaje, la primera ministra insistió en que su país sostiene un acuerdo previo de defensa con Estados Unidos, que otorga a las fuerzas estadounidenses un acceso considerable a instalaciones militares en Groenlandia y, al mismo tiempo, subrayó el incremento de la inversión danesa en seguridad ártica en los últimos años. “Ya tenemos un acuerdo de defensa entre el Reino y Estados Unidos que otorga a Estados Unidos un amplio acceso a Groenlandia y hemos invertido significativamente en seguridad en el Ártico”, recordó Frederiksen según consignó el medio Europa Press.

La mandataria enfatizó que Estados Unidos “no tiene derecho a anexionarse uno de los tres países de la Mancomunidad”, en alusión directa a Groenlandia, las Islas Feroe y el territorio central de Dinamarca, todos ellos integrantes del Reino de Dinamarca. Estas consideraciones abordan la dimensión legal y diplomática del estatus de Groenlandia, que, aunque goza de autonomía interna, permanece bajo soberanía danesa y su política exterior recae fundamentalmente en Copenhague.

Según detalló Europa Press, la tensión se amplificó con la publicación en X (antes Twitter) del mensaje y el mapa por parte de Katie Miller, esposa del asesor ultranacionalista de la Casa Blanca Stephen Miller. Miller, que durante el primer mandato de Trump desempeñó roles de comunicación en la Vicepresidencia y el Departamento de Eficiencia Gubernamental, publicó en la plataforma social una imagen de Groenlandia con bandera estadounidense y el mensaje que fue calificado como una amenaza velada por responsables daneses. Tras la respuesta de Copenhague, el embajador Sorensen expresó públicamente la “esperanza de un pleno respeto de la integridad territorial del Reino de Dinamarca” por parte de Estados Unidos.

Diversos funcionarios daneses recuerdan que, en la actualidad, hay una estrecha cooperación entre Copenhague y Washington en materia de defensa en el Ártico, lo que incluye el acceso estadounidense previo a instalaciones estratégicas en Groenlandia. Además, el Reino de Dinamarca ha decidido aumentar sus esfuerzos de seguridad en esa región geopolíticamente sensible, como parte de una tendencia que busca reforzar su autonomía y su papel dentro de la OTAN, informó Europa Press.

Trump, en su entrevista con The Atlantic, justificó el interés estadounidense en Groenlandia en función de la amenaza que representan las actividades militares de Rusia y China en el entorno ártico. No obstante, Copenhague considera que la actual relación bilateral y los acuerdos existentes ofrecen garantías de seguridad adecuadas tanto para Dinamarca como para Estados Unidos y Groenlandia. La insistencia de la primera ministra en mantener la integridad territorial y política del Reino de Dinamarca evidencia la sensibilidad que despierta cualquier sugerencia de transferencia de soberanía sobre Groenlandia.

Frederiksen remarcó la postura de su gobierno recordando que “Dinamarca, y por tanto Groenlandia, ya forma parte de la OTAN”, lo que implica que cualquier ataque hacia el territorio groenlandés recibe una respuesta colectiva por parte de los aliados atlánticos. Esta posición cierra la puerta a la venta o cesión del territorio, tal como ya manifestaron tanto las autoridades de Dinamarca como las de Groenlandia en ocasiones anteriores, reportó Europa Press.

La polémica también ha generado preocupación entre diplomáticos y expertos sobre la legitimidad del reclamo estadounidense de intervenir en territorios autónomos bajo soberanía del Reino de Dinamarca. En ese contexto, las reacciones del cuerpo diplomático danés buscan preservar el consenso de cooperación dentro de la OTAN, e insisten en la necesidad de respeto mutuo y observancia del derecho internacional para evitar tensiones innecesarias entre aliados tradicionales.