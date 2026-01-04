Agencias

Corea del Norte anuncia una nueva prueba con misiles hipersónicos

El Gobierno norcoreano ha anunciado este lunes una nueva prueba con misiles hipersónicos en respuesta a los "últimos acontecimientos internacionales", en velada referencia al ataque estadounidense en el que el sábado fue apresado en Caracas el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"El 4 de enero, una subunidad del Grupo Principal de Ataque de Potencia de Fuego del Ejército Popular de Corea realizó un ejercicio de lanzamiento de misiles. Este ejercicio evaluó la disponibilidad de los sistemas de armas hipersónicas, verificó y confirmó sus capacidades de misión y entrenó al personal de misiles en su capacidad de fuego", ha explicado el diario oficial 'Rodong Sinmun' en una nota.

Los proyectiles fueron lanzados desde Ryokpo, cerca de Pyongyang, y han impactado en objetivos situados en el mar, a unos 1.000 kilómetros de distancia.

Este domingo las autoridades japonesas han denunciado el lanzamiento de al menos dos misiles balísticos por parte de Corea del Norte, que habrían caído aproximadamente diez minutos después de su despegue en aguas del mar de Japón.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha supervisado el ejercicio, según el diario, que recoge que el mandatario ha destacado la importancia de contar con "una fuerza disuasoria nuclear potente y fiable".

Estos ejercicios "tienen como objetivo mejorar gradualmente nuestra capacidad de disuasión en una guerra nuclear". "La reciente crisis geopolítica y diversos acontecimientos internacionales explican por qué esto es necesario", destaca el periódico norcoreano.

El régimen norcoreano aboga así por "actualizar continuamente nuestros medios militares, especialmente nuestros sistemas de armas ofensivas". "Esto es esencial para la autodefensa", ha remachado.

