Canarias declara la prealerta por lluvias desde este lunes en las islas de Santa Cruz de Tenerife y en Gran Canaria

Las previsiones meteorológicas han situado bajo vigilancia a las zonas de medianías del norte de varias islas de Canarias, al anticipar que las precipitaciones alcanzarán importantes acumulados a lo largo de la jornada del lunes. Según informó el Gobierno de Canarias, la Dirección General de Emergencias declaró la situación de prealerta por lluvias desde las 10:00 horas de este lunes 5 de enero, una medida enmarcada en el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA). Las áreas afectadas abarcan el noroeste, norte y nordeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, donde se esperan lluvias persistentes que azotarán especialmente la fachada norte de todas las islas montañosas.

De acuerdo con lo publicado por la Dirección General de Emergencias, las precipitaciones podrían superar los 40 milímetros en 12 horas en el norte de Gran Canaria, una cifra elevada en comparación con los promedios habituales para esta época del año. Igualmente, el Gobierno regional subrayó que este volumen de agua también podría observarse, aunque de forma menos probable, en otras islas incluidas en la declaración de prealerta. La Agencia Estatal de Meteorología, cuyas estimaciones se han tenido en cuenta para activar este dispositivo especial, prevé que la intensidad de las lluvias aumentará principalmente en la segunda mitad del día, agravando las condiciones climáticas adversas en las zonas de influencia.

La medida se adopta como respuesta preventiva para minimizar eventuales daños ante un riesgo considerado elevado por las autoridades, tal como detalla el Gobierno de Canarias. La declaración de prealerta incluye distintas acciones coordinadas entre organismos y servicios de emergencia, dirigidas a alertar tanto a la población como a las instituciones responsables de infraestructuras críticas y atención ciudadana en las áreas potencialmente más afectadas. Según consignó el medio canario, el PEFMA contempla niveles de alerta escalonados que activan recursos progresivamente con el fin de proteger a la población y mitigar posibles incidencias derivadas de fenómenos meteorológicos extremos.

El análisis de la Agencia Estatal de Meteorología, recogido por el Gobierno regional, destaca el carácter persistente de las lluvias que podrían darse a lo largo de todo el lunes, especialmente en las zonas de medianías del norte, haciendo prever una jornada con condiciones ambientales desapacibles en la mayor parte de la superficie insular incluida en la prealerta. Se recalca que esta situación puede influir sobre la movilidad y el normal desarrollo de actividades cotidianas, tanto en núcleos urbanos como en áreas rurales.

La declaración de prealerta implica, adicionalmente, la puesta en marcha de protocolos que buscan facilitar la coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad, servicios de emergencias y organismos públicos encargados del seguimiento de infraestructuras. Según publicó el Gobierno de Canarias, estas acciones permiten mantener informada a la ciudadanía respecto a posibles modificaciones en los servicios de transporte o alteraciones en la rutina diaria de la población afectada por las lluvias intensas.

Las autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse atenta a las actualizaciones emitidas por los canales oficiales mientras dure la prealerta. El Gobierno regional, en comunicación con la Agencia Estatal de Meteorología, continuará monitorizando la evolución del frente de lluvias y adoptando medidas proporcionales a la magnitud de las precipitaciones.