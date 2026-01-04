Anthony Joshua reaparece tras su accidente de coche en Nigeria

El conductor implicado en el accidente registrado cerca de Lagos ha sido acusado formalmente por las autoridades del estado de Ogun ante el Tribunal de Magistrados de Sagamu, según reportó el medio que difundió los hechos. La noticia principal gira en torno al regreso de Anthony Joshua al Reino Unido después de haber estado involucrado en un siniestro vial que dejó como saldo la muerte de dos personas muy cercanas a él y una breve hospitalización para el exbicampeón mundial de boxeo.

De acuerdo con la información publicada por la fuente, Anthony Joshua se encontraba en Nigeria de vacaciones luego de su reciente victoria deportiva en Miami, donde derrotó por nocaut en el sexto asalto a Jake Paul. Durante su estadía en el país africano, el boxeador británico viajaba el lunes junto a varios miembros de su equipo cuando el vehículo que los transportaba colisionó con un camión estacionado en una carretera principal próxima a Lagos. El accidente resultó fatal para Sina Ghami, entrenador de fuerza y acondicionamiento físico de Joshua, y para Latif 'Latz' Ayodele, uno de sus preparadores físicos. Joshua sufrió heridas que motivaron su traslado al hospital, del que recibió el alta el miércoles y poco después decidió regresar al Reino Unido para reunirse con su familia y asistir a los funerales de sus allegados.

Según consignó el medio de referencia, el viernes la Comandancia de Policía del estado de Ogun confirmó la presentación de cargos oficiales contra Adeniyi Mobolaji Kayode, identificado como el conductor del vehículo en el que viajaba Joshua como pasajero. Las autoridades llevaron el caso ante el Tribunal de Magistrados de Sagamu, en medio de la atención pública generada por la tragedia.

El domingo, Anthony Joshua volvió a hacer una aparición pública en redes sociales por primera vez tras el siniestro. El deportista publicó dos imágenes en Instagram y X donde se lo vio sentado con su madre y otras tres mujeres, una de ellas sosteniendo una fotografía de Sina Ghami. Junto a las imágenes, Joshua escribió el mensaje “El guardián de mis hermanos”, señalando el profundo impacto emocional por la pérdida de sus compañeros de equipo.

El entorno familiar del boxeador se mostró presente en este difícil episodio, ya que Joshua optó por volver a Londres antes de los funerales programados para sus colaboradores fallecidos. El exbicampeón, nacido en Watford de padres nigerianos, mantenía una relación personal y profesional muy estrecha con los dos jóvenes que perecieron en el accidente. El medio detalló que la comunidad del boxeo y seguidores de Joshua reaccionaron con muestras de apoyo y condolencias durante los días posteriores al accidente.

En el panorama judicial, la acusación formal contra Adeniyi Mobolaji Kayode se produjo tras las investigaciones llevadas a cabo por la policía local, que atribuyó la responsabilidad del accidente al conductor. Este desarrollo legal sugiere la apertura de un proceso penal que podría prolongarse durante las próximas semanas y del que se esperan más detalles conforme avance la investigación formal.

El boxeador, que había llegado a Nigeria para descansar tras su combate más reciente, se vio así involucrado en un episodio trágico que truncó momentáneamente sus actividades públicas y deportivas. Según el medio que relató los hechos, Joshua habría recibido cuidados médicos en un hospital local antes de recibir el alta, lo que permitió que reanudara su regreso al Reino Unido acompañado por su núcleo familiar.

En el contexto del accidente y de la posterior reacción pública, la publicación de Joshua en redes sociales fue considerada la primera manifestación directa acerca del incidente. Bajo el título “El guardián de mis hermanos”, el deportista compartió imágenes que reflejaron la magnitud de la pérdida para él y para quienes lo rodean. La elección de regresar a Reino Unido previa a los funerales remarcó su voluntad de afrontar la situación rodeado de familiares y allegados, mientras se desarrolla el proceso judicial en Nigeria.

El caso, consignó la fuente informativa, ha resultado especialmente significativo por el perfil internacional de Anthony Joshua y las circunstancias en que fallecieron sus colaboradores de confianza. A la espera de que la justicia nigeriana continúe avanzando, la atención mediática se centra ahora tanto en la evolución anímica del boxeador como en las resoluciones legales derivadas del accidente.