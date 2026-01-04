Amnistía ve "probable" una violación del Derecho internacional en el ataque de EEUU a Venezuela

La posibilidad de que la intervención militar reciente de Estados Unidos en Venezuela marque un retroceso histórico para el sistema jurídico global ha sido subrayada por Amnistía Internacional, que ha manifestado inquietud ante el papel de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en esta acción. Según la organización, este episodio representa una señal de un sistema internacional en crisis, donde predominan la fuerza militar y la intimidación, y genera un precedente que podría alentar acciones similares en otros países. La preocupación principal recae sobre el deterioro del derecho internacional y la inminencia de nuevas vulneraciones a los derechos fundamentales de la población venezolana tras la detención de Nicolás Maduro.

De acuerdo con lo publicado por Amnistía Internacional, la incursión militar estadounidense, que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, abre la puerta a una “probable” violación del Derecho internacional, incluyendo lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas. La organización ha enfatizado la urgente necesidad de resguardar los derechos humanos tanto de la población general como de las personas privadas de libertad, recalcando que la responsabilidad principal de Estados Unidos es garantizar la protección de los civiles afectados por el conflicto.

El medio que reportó los hechos expone que Amnistía Internacional expresa una profunda preocupación por las consecuencias a corto y largo plazo de la intervención militar, advirtiendo que la tensión interna podría conducir a una cascada de violaciones de los derechos humanos. Uno de los sectores particularmente vulnerables en este contexto, según la ONG, corresponde a los activistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos que han denunciado reiteradamente atropellos bajo el gobierno de Maduro. Amnistía Internacional destacó su solidaridad con el pueblo venezolano, reconociendo tanto a las víctimas y sobrevivientes de violaciones, como a los millones de personas forzadas a abandonar el país tras años de represión y crímenes de lesa humanidad.

En su posicionamiento, la organización solicitó una vez más que se investigue de manera profunda la gestión de Maduro y sus allegados, recalcando la importancia de que, en caso de existir pruebas suficientes, los responsables enfrenten un juicio ante un tribunal verdaderamente independiente e imparcial. Amnistía Internacional insistió en que este proceso es indispensable para ofrecer justicia y reparación a las víctimas, así como para garantizar que hechos similares no se repitan en el futuro.

El texto difundido por Amnistía Internacional también refiere a los riesgos asociados con la administración extranjera y el control de los recursos naturales, como el petróleo, en Venezuela. Según la ONG, la intención manifestada por Estados Unidos de gobernar directa o indirectamente el país y gestionar sus recursos contraviene el derecho internacional y agrava el escenario de inestabilidad y violaciones de derechos humanos.

En paralelo a su demanda dirigida a Washington, Amnistía Internacional instó al gobierno venezolano a evitar cualquier represalia, urgiendo a las autoridades a respetar la legislación internacional y a garantizar la protección de los derechos de todos los ciudadanos. El llamado a la moderación y al respeto recayó especialmente sobre las fuerzas estatales, señaladas en el pasado por prácticas represivas y acciones contrarias a los principios jurídicos internacionales.

La intervención militar estadounidense y la captura del mandatario venezolano, reportó Amnistía Internacional según lo consignado por medios internacionales, constituyen un nuevo episodio en la confrontación política y social en el país sudamericano, introduciendo elementos que profundizan el colapso de la legalidad internacional y ponen en entredicho la vigencia de las instituciones multilaterales diseñadas para proteger los derechos humanos y garantizar la paz.

Amnistía Internacional reiteró que las acciones de Estados Unidos, al proceder como uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, agravan la crisis de legitimidad del orden global basado en normas. La ONG recordó que la utilización del poder militar fuera del marco autorizado por el derecho internacional representa un peligro para la comunidad internacional en su conjunto, al socavar compromisos asumidos durante décadas por los Estados miembros de Naciones Unidas.

El contexto de la crisis venezolana, caracterizado por años de migración forzada, violencia política y denuncias de crímenes de lesa humanidad, da a la actual intervención militar una dimensión especialmente delicada. Amnistía Internacional fue enfática al definir como prioritario el tratamiento justo y el acceso a garantías legales para todas las personas detenidas, haciendo hincapié en la importancia de velar por los derechos procesales de Maduro, Flores y de cualquier otro privado de libertad en el marco del conflicto.

Finalmente, la ONG reiteró su compromiso de monitorear los acontecimientos en Venezuela y de seguir exigiendo tanto a las autoridades nacionales como a los actores internacionales el cumplimiento estricto de las obligaciones en materia de derechos humanos. Las preocupaciones por la seguridad de los defensores y la población civil seguirán en la agenda de la organización, que alertó sobre el riesgo de una escalada de violencia si no se observa el debido marco legal internacional.