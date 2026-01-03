Xabi Alonso: "Vamos a ir apurando plazos con Mbappé"

Xabi Alonso tuvo palabras para la situación de Dean Huijsen, señalando que experimentó molestias físicas, lo que llevó al cuerpo técnico del Real Madrid a actuar con precaución mientras se determina si podrá estar disponible para el próximo encuentro. Según publicó el medio que informó al respecto, el entrenador también abordó el caso de Kylian Mbappé, asegurando que el club ajustará los plazos de recuperación del delantero francés de acuerdo con su evolución, pero sin confirmar si estará listo para la Supercopa de España que se disputará en Arabia Saudí.

El medio detalló que Xabi Alonso, en rueda de prensa previa al partido contra el Real Betis, explicó que harán “todo lo posible para apurar los plazos” y que dependerá en gran medida de las sensaciones del futbolista durante el proceso. “¿Cuándo es lo antes posible? Esa es la pregunta. No lo sé. Igual en la siguiente rueda de prensa prepartido te lo diré más claro”, dijo el técnico vasco, quien remarcó que no se ha cometido ninguna imprudencia en la gestión de la lesión de Mbappé.

“Tras cada partido hacemos las valoraciones, vemos las sensaciones del jugador y tomamos decisiones acorde con el partido”, declaró Alonso, subrayando que toda determinación se toma en relación directa con la evolución de cada caso médico. El entrenador valoró especialmente la disposición de Mbappé y de otros futbolistas clave: “La gestión con jugadores que siempre quieren ayudar al equipo es fácil, los que tienen mucho deseo de ganar siempre están disponibles. Luego las decisiones son mi tarea y las asumo”, afirmó según consignó el medio.

Ante la posible ausencia del delantero galo, Alonso se refirió a Rodrygo como una de las opciones ofensivas, recordando que el futbolista brasileño ha sabido rendir en cualquiera de las posiciones del ataque: derecha, centro o izquierda. El entrenador matizó que Rodrygo terminó el último tramo de competición en un estado óptimo, con actuaciones muy destacadas en tres o cuatro encuentros, y declaró imprescindibles tanto al propio Rodrygo como al resto de la plantilla para compensar la baja de Mbappé. También mencionó la posibilidad de utilizar variantes tácticas que ya emplearon en la última edición del Mundial de Clubes, subrayando la flexibilidad del sistema, condicionado por la presencia o ausencia de distintos efectivos.

Según reportó la fuente original, Alonso señaló que la plantilla cuenta actualmente con jugadores distintos a los de aquel torneo internacional y que el rendimiento sin Mbappé fue satisfactorio, aunque reconoció la influencia del delantero francés, no solo por los goles sino también por su impacto en el juego colectivo. “A Kylian seguro que le echaremos de menos, porque el rendimiento que está dando está siendo impresionante, no solo por los goles, sino por la influencia que tiene”, apuntó. Señaló también la inevitabilidad de vivir con lesiones en el fútbol y su importancia en la dinámica del grupo, reafirmando la confianza en quienes afrontarán los próximos compromisos.

Respecto a los preparativos para el duelo ante el Real Betis, Alonso manifestó entusiasmo por reiniciar la actividad competitiva tras la pausa invernal. “Estamos con ganas, después de parar durante una semana, de volver a empezar la competición, de afrontar esta segunda parte de la temporada con ganas, con ilusión y con frescura. Empezamos mañana en casa, queremos hacer un buen partido y ganarlo", subrayó. El entrenador remarcó que el receso ayudó a que el equipo recargue energías tras la intensidad de diciembre y valoró el ambiente positivo y la motivación de sus dirigidos.

Sobre el estado de los demás jugadores, Xabi Alonso señaló que ve a Vinícius en buen estado anímico, “bien, con alegría y sonriente”, y destacó la importancia de la energía positiva en el vestuario. Añadió que contar con Dani Carvajal de vuelta en los entrenamientos completos es alentador tanto a nivel técnico como en lo que respecta al liderazgo que aporta al grupo. Alonso resaltó la trayectoria de Carvajal con el club desde 2014 y su peso dentro y fuera del campo, lamentando la ausencia del defensor durante los dos meses en los que estuvo lesionado y puntualizando la ayuda que representa su recuperación para el Real Madrid.

El técnico recalcó que el equipo decidirá la convocatoria definitiva ante el Betis cerca del día del partido, dado que aún existen dudas en torno al estado físico de ciertos jugadores, como Dean Huijsen, quien sufrió molestias y será evaluado antes de tomar una decisión. Alonso subrayó la importancia, en todos los clubes, de contar con futbolistas experimentados capaces de gestionar los momentos difíciles de la temporada.

En relación al mercado de fichajes, el entrenador afirmó que el Real Madrid permanece atento a cualquier oportunidad de mejora, aunque puntualizó que están satisfechos con la plantilla actual. "Es nuestra obligación estar atentos. Estamos contentos con la plantilla, pero siempre debemos estar atentos a poder mejorar si surgen posibilidades o necesidades puntuales", explicó, optando por no revelar si buscan incorporar a un jugador organizador en este periodo.

Al ser consultado sobre la situación de Endrick, Alonso reconoció la decisión de que el delantero brasileño continúe su desarrollo en el Olympique de Lyon tras llegar a Europa desde Brasil. Considera que jugar en un equipo de la liga francesa le permitirá sumar minutos y experiencia en una competición relevante, apoyando tanto el crecimiento del futbolista como la estrategia del club de ceder talento joven para consolidarlo antes de reincorporarlo al primer equipo.

Alonso enfatizó la importancia de planificar teniendo en cuenta tanto el presente como el mediano plazo, catalogando de irreversible la decisión respecto al futuro inmediato de Endrick. Indicó que el club y el cuerpo técnico seguirán de cerca la evolución del joven delantero en la Ligue 1, mientras el Real Madrid se centra en los retos que ofrecen la Supercopa de España y los compromisos inmediatos de la plantilla disponible.