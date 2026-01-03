Urkullu "alza la voz" ante la "violación del derecho internacional" de EEUU en Venezuela tras su "ataque unilateral"

Iñigo Urkullu demandó acciones inmediatas por parte de los organismos multilaterales como respuesta a la operación armada unilateral de Estados Unidos sobre Venezuela y advirtió que ningún motivo presentado puede avalar una intervención de estas características sin el aval formal establecido por las normas internacionales. Con estas declaraciones, el expresidente del Gobierno vasco y actual presidente de la Fundación eAtlantic subrayó la importancia de que tanto Naciones Unidas como la Unión Europea actúen en defensa del derecho internacional. Según consignó el medio, Urkullu resaltó que corresponde a estas entidades liderar la respuesta global ante lo que calificó como una violación de los principios fundamentales que regulan las relaciones internacionales.

De acuerdo con las informaciones publicadas, el pronunciamiento de Urkullu surge tras los ataques realizados por fuerzas estadounidenses en Caracas y ciudades aledañas, seguidos de la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa. El exlehendakari recordó que tanto Venezuela como Estados Unidos integran foros internacionales como Naciones Unidas, cuya existencia se fundamenta precisamente en la adhesión al derecho internacional. El medio detalló que Urkullu instó a la comunidad internacional a denunciar "con contundencia" tanto el uso unilateral de la fuerza como las prácticas de totalitarismo y de dictaduras, subrayando la necesidad de rechazar toda vulneración de los principios básicos, "procedan de quien procedan".

Urkullu consideró que los argumentos esgrimidos por el gobierno estadounidense no pueden concurrir como justificación para una intervención armada que carece de mandato o cobertura internacional. Según reportó el medio, el dirigente vasco sostuvo que la utilización de la fuerza extraterritorial por parte de una nación sin aprobación expresa de organismos internacionales representa un desafío a las normas fundamentales de convivencia y respeto entre estados soberanos. Agregó que corresponde mantener una postura firme y denunciar cualquier atropello al derecho internacional, sin atender a la procedencia del acto.

Tal como publicó el medio, Urkullu hizo hincapié en que Naciones Unidas debe ejercer liderazgo y responsabilidad en el ámbito de la defensa de los principios clave de las relaciones internacionales, rol en el que la Unión Europea, en su consideración, también debe implicarse activamente. El expresidente vasco reafirmó su compromiso con la denuncia de toda infracción de las normas internacionales, señalando que hechos como el ataque en Venezuela ponen a prueba la vigencia de los marcos jurídicos multilaterales y ponen de relieve la necesidad de mecanismos eficaces de respuesta colectiva frente a la unilateralidad.

El medio recogió también que el pronunciamiento de Urkullu incluyó una mención expresa a la obligación de la comunidad internacional de actuar, remarcando la importancia de la denuncia pública con la suficiente contundencia tanto frente al uso de la fuerza sin mandato internacional como ante situaciones de totalitarismo y de dictaduras. De acuerdo con lo publicado, el dirigente vasco planteó que no se puede amparar el empleo de la fuerza fuera de las reglas acordadas por la comunidad internacional, ya que esto debilita las bases jurídicas de la convivencia global.