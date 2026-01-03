Unas 150 personas claman en Palma contra el "führer" Trump y se posicionan "no a favor de Maduro, si no de la paz"

En la manifestación realizada este sábado en Palma, los portavoces subrayaron que la convocatoria no buscaba respaldar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, sino expresar una postura en favor de la paz y denunciar la violencia como método de resolución ante conflictos internacionales. El coordinador de la plataforma Mallorca per la Pau, Salvador Martínez, recalcó este mensaje central al precisar ante los medios que el objetivo principal era exigir el respeto a los tratados internacionales tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela. Según informó Europa Press, la concentración empezó a las 18:00 horas en la plaza de España y reunió a unas 150 personas, movilizadas por la Sumud Flotilla, la Plataforma antirracista de Mallorca y la coalición Mallorca per la Pau, en la que convergen diferentes asociaciones, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.

De acuerdo con la misma fuente, los participantes se manifestaron contra lo que describieron como la “total impunidad” del presidente estadounidense, Donald Trump, a quien en reiteradas ocasiones muchos asistentes denominaron “führer”. Las pancartas y consignas exhibidas expresaron el rechazo a la intervención militar, con mensajes como “fuera EEUU de Venezuela”, “no a la guerra”, “Trump asesino”, “no más imperialismo” y “Trump = sangre x petróleo”. Durante la protesta también se escucharon frases como “vayánse al carajo, yanquis de mierda” y “OTAN no, bases fuera”, junto a proclamas a favor de la soberanía venezolana.

Salvador Martínez detalló que la concentración surgió como respuesta a lo que definió como un ataque “absolutamente terrorífico y desagradable” perpetrado por Estados Unidos durante la madrugada, de acuerdo con información publicada por Europa Press. El portavoz añadió que las organizaciones convocantes aún estaban en proceso de ordenar sus planteamientos tras la sorpresa causada por lo sucedido. Subrayó que, a su entender, se había producido un “pisoteo” al derecho internacional y a los derechos humanos, señalando además una actitud de “impunidad bestial” por parte del mandatario estadounidense.

El dirigente de Mallorca per la Pau insistió en que el llamado de las organizaciones iba dirigido a la Unión Europea y a los gobiernos nacionales, entre ellos el español, para que manifestaran un rechazo firme y explícito a las acciones estadounidenses. Según recogió Europa Press, Martínez consideró estas acciones como “insoportables e intolerables” y reclamó una reacción clara y contundente frente a ellas.

Consultado por la posición de algunos sectores del exilio venezolano que respaldaron la intervención de Estados Unidos, Salvador Martínez explicó que la postura de las plataformas convocantes no giraba en torno a si apoyar o no el gobierno de Nicolás Maduro. Aclaró que el debate en torno al régimen interno de Venezuela quedaba fuera de los reclamos del acto. “No estamos planteando el debate del régimen interno, de si Maduro lo lleva bien o no, lo que se está diciendo es que esto no es manera de solucionar los conflictos,” afirmó el portavoz, citado por Europa Press. Añadió que “Estados Unidos no puede invadir ni cambiar gobiernos ni regímenes”, dejando abierta la posibilidad de que existan personas que no estén de acuerdo con el actual gobierno venezolano y que hayan emigrado por diversas razones.

Durante la movilización, los asistentes apelaron al diálogo, la cooperación y la distensión como alternativas frente a las intervenciones militares. Este énfasis en las soluciones pacíficas fue reiterado tanto en declaraciones como en el manifiesto final. Martínez subrayó: “No estamos posicionándonos a favor de Maduro, sino a favor de la paz y de unas relaciones internacionales de otra manera”.

Hacia el final de la protesta, los representantes de las entidades organizadoras leyeron un manifiesto que sintetizó las demandas planteadas a lo largo de la jornada. El medio Europa Press consignó que el texto reclamaba el respeto a los principios y normas internacionales, demandaba a la Unión Europea y al gobierno español que condenaran con firmeza la incursión militar estadounidense y abogaba por relaciones internacionales basadas en el respeto, el diálogo y la cooperación.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, la protesta en Palma se enmarcó en una serie de reacciones en diferentes lugares, a raíz del reciente episodio entre Estados Unidos y Venezuela. Los organizadores reiteraron que su acción buscaba contribuir al debate sobre la legalidad y legitimidad de las intervenciones militares, así como la necesidad de que instancias internacionales y gobiernos adopten posturas coherentes con los tratados internacionales y los derechos humanos.