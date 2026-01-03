Un incendio en una vivienda de Pontejos (Cantabria) se salda sin heridos

Ocho bomberos y vehículos adicionales se sumaron al operativo de extinción tras la llegada del primer camión autotanque a la emergencia desatada en Pontejos, dentro del municipio de Marina de Cudeyo, Cantabria. De acuerdo con las publicaciones realizadas por el Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria en la red social X y recogidas por distintos medios, el fuego afectó en su totalidad a la última planta de una vivienda unifamiliar durante la noche, aunque no produjo heridos.

Según informó el medio 112 Cantabria, el incendio se declaró alrededor de las 23:44 horas, momento en el cual el Centro de Atención a Emergencias activó el dispositivo y desplegó a los bomberos del parque municipal de Santander. En la primera fase de la intervención, el personal de extinción contó con un camión autotanque. Posteriormente, debido a la magnitud de las llamas y para garantizar suficiente capacidad hídrica y recambio de personal, la operación recibió una cisterna adicional y el apoyo de ocho bomberos en total.

Tal como detalló el 112 Cantabria en sus comunicaciones, las labores de extinción se prolongaron durante la madrugada hasta lograr el control total del fuego. El trabajo de los equipos de emergencia se centró especialmente en el piso superior de la vivienda, área que resultó completamente destruida como consecuencia de la intensidad de las llamas. A pesar de los daños materiales y la virulencia del fuego, no se registraron víctimas ni heridos, señaló el 112 Cantabria.

El despliegue de los efectivos, según publicó el Centro de Atención a Emergencias, incluyó tareas de remoción de escombros y ventilación del inmueble para evitar la propagación de posibles focos secundarios. Los sistemas de seguridad implementados y la rápida activación de los recursos disponibles facilitaron una intervención eficaz que permitió acotar el alcance del siniestro y evitar que el fuego se propagara a otras áreas de la vivienda o inmuebles cercanos.

Reportó el 112 Cantabria que, una vez extinguido el incendio y asegurada la zona, los servicios de emergencias permanecieron en el lugar realizando labores de revisión y comprobación estructural, a fin de garantizar que no existieran riesgos adicionales para los residentes o los equipos en intervención. Los detalles sobre las causas que originaron el incendio no fueron precisados en las comunicaciones iniciales del organismo, aunque las autoridades iniciaron el correspondiente procedimiento para su esclarecimiento.

El suceso en Pontejos movilizó durante horas a los equipos de respuesta rápida y requirió un despliegue coordinado con recursos técnicos y humanos del Ayuntamiento de Santander, dentro de un protocolo de gestión de emergencias que priorizó la protección de las personas y la contención de daños. Según reflejaron los partes oficiales del 112 Cantabria, la coordinación y disponibilidad de los diferentes recursos resultaron decisivas para evitar consecuencias personales y limitar los perjuicios materiales al entorno directamente afectado por el fuego.