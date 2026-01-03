Agencias

Trump anuncia que EEUU ha capturado a Nicolás Maduro

Donald Trump informó que fuerzas estadounidenses realizaron una incursión nocturna en suelo venezolano y confirmaron que Nicolás Maduro y su esposa ya fueron trasladados al extranjero, según publicó el líder norteamericano en su red Truth Social

Según el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Nicolás Maduro y su esposa ya se encuentran fuera de Venezuela después de una operación militar estadounidense ejecutada la noche anterior. Esta información fue publicada por el propio mandatario en su cuenta en la red Truth Social, donde detalló que fuerzas estadounidenses realizaron una incursión nocturna en territorio venezolano que llevó a la captura del presidente venezolano y su pareja.

El líder estadounidense reportó la noticia mediante un mensaje oficial, en el que afirmó que el Ejército de Estados Unidos llevó a cabo un ataque a gran escala en Venezuela, durante el cual lograron capturar a Nicolás Maduro. Trump especificó que la operación tuvo lugar durante la noche en suelo venezolano y que tanto Maduro como su esposa fueron trasladados al extranjero tras su detención, de acuerdo con lo publicado por el propio Trump en Truth Social.

Según consignó el mandatario en su red social, el golpe se efectuó como parte de una acción militar directa y a gran escala, desarrollada por fuerzas estadounidenses dentro de Venezuela. La actuación culminó con la captura del presidente venezolano y de su esposa, datos que Trump confirmó públicamente a través de su cuenta personal, explicó el medio que difundió la información.

La información difundida en Truth Social fue amplia en cuanto a los hechos principales, pero no incluyó detalles acerca del destino específico al que fueron trasladados Nicolás Maduro y su esposa ni sobre la situación presente en el país sudamericano tras la intervención. Trump tampoco aportó pormenores sobre la logística de la incursión, ni sobre si participaron militares estadounidenses de unidades específicas, número de efectivos implicados, ni sobre si la operación encontró resistencia local, según detalló el informe.

El anuncio tuvo repercusión inmediata por tratarse del jefe de Estado de un país extranjero y su familia, intervenido mediante una acción militar directamente por parte de Estados Unidos. La noticia, difundida primero por el propio Trump y posteriormente replicada por diferentes medios, posiciona la relación entre ambos países en un nuevo escenario, aunque no se han divulgado reacciones oficiales por parte de autoridades venezolanas ni información de organismos internacionales, según publicó el propio presidente de Estados Unidos en Truth Social.

