Trump anuncia que EEUU ha capturado a Nicolás Maduro

Según el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Nicolás Maduro y su esposa ya se encuentran fuera de Venezuela después de una operación militar estadounidense ejecutada la noche anterior. Esta información fue publicada por el propio mandatario en su cuenta en la red Truth Social, donde detalló que fuerzas estadounidenses realizaron una incursión nocturna en territorio venezolano que llevó a la captura del presidente venezolano y su pareja.

El anuncio tuvo repercusión inmediata por tratarse del jefe de Estado de un país extranjero y su familia, intervenido mediante una acción militar directamente por parte de Estados Unidos. La noticia, difundida primero por el propio Trump y posteriormente replicada por diferentes medios, posiciona la relación entre ambos países en un nuevo escenario, aunque no se han divulgado reacciones oficiales por parte de autoridades venezolanas ni información de organismos internacionales, según publicó el propio presidente de Estados Unidos en Truth Social.