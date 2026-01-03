Swiatek: "La 'Batalla de los Sexos' es innecesaria"

Iga Swiatek, ubicada en la segunda posición del ranking mundial, rechazó la necesidad de comparar el circuito femenino con el masculino, al afirmar que el tenis practicado por mujeres posee figuras destacadas y una esencia propia al margen de paralelismos con la rama varonil. Según informó el medio, la tenista polaca se pronunció acerca de la relevancia actual de los partidos de exhibición conocidos como "Batalla de los Sexos", del estilo del celebrado recientemente entre Aryna Sabalenka, número uno del mundo y cuatro veces ganadora de torneos Grand Slam, y Nick Kyrgios, tenista australiano que se ubica en el puesto 671 del ranking ATP y fue finalista en Wimbledon 2022.

Tal como publicó la fuente, Swiatek consideró que estos duelos ya no resultan pertinentes. “Tengo la impresión de que el nombre era el mismo que el del partido contra Billie Jean King en 1973. Eso es todo. No había más similitudes, porque creo que el tenis femenino se vale por sí mismo en estos momentos”, sostuvo la polaca al referirse al encuentro, celebrado hace una semana en Dubái, donde Kyrgios superó a Sabalenka con parciales de 6-3 y 6-3 en un partido de exhibición. Swiatek enfatizó que el circuito femenino atraviesa una etapa con numerosas protagonistas de alto nivel e historias propias que resaltan sin requerir comparaciones con el tenis de hombres.

De acuerdo con lo consignado, la referencia de Swiatek apunta al legendario encuentro que hace más de medio siglo disputaron Billie Jean King y Bobby Riggs en Houston, septiembre de 1973. Esa instancia es recordada como un impulso en la lucha por la igualdad de género en el deporte, pues King, ex número uno mundial, se impuso al extenista Riggs en un duelo que generó alto impacto social y mediático. Swiatek, en contraste, consideró que la disciplina ha evolucionado y que el momento actual dista completamente del contexto vivido entonces, por lo que insistió en que los partidos similares al de Dubái se alejan de la finalidad histórica de defender los derechos de las atletas.

El medio detalló que, tras la derrota de Sabalenka frente a Kyrgios en Dubái, la opinión pública dividió posturas sobre la pertinencia del espectáculo, el cual pretendía reeditar el espíritu de justicia y visibilización que marcó el encuentro entre King y Riggs. La tenista polaca, con su intervención, planteó la suficiencia y autonomía del tenis femenino, argumentando que cuenta con suficientes valores, figuras e hitos como para prescindir de campañas de equiparación por medio de enfrentamientos mixtos. “Tenemos tantas grandes tenistas y grandes historias que presentar que no tenemos por qué compararlas con el tenis masculino, es innecesario. Es una historia totalmente diferente. No tiene por qué haber competencia”, sostuvo Swiatek, según consignó la fuente.

Esta postura agrega una nueva voz al debate abierto cada vez que se organizan eventos bajo el formato “Batalla de los Sexos”, cuya relevancia histórica sigue vigente, pero cuya funcionalidad actual resulta cuestionada, como expuso la número dos del mundo. En la actualidad, tanto la cantidad de grandes campeonas como la narrativa individual de las protagonistas permiten, desde la mirada de Swiatek, que el tenis femenino prospere y mantenga su atractivo sin necesidad de trasladar disputas a la arena masculina.