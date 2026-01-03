Sira Rego acusa a Estados Unidos de violar el derecho internacional tras el ataque de Trump en Venezuela

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, solicitó a la comunidad internacional intervenir para frenar la ofensiva militar estadounidense lanzada durante la madrugada en Caracas y otras regiones de Venezuela. Según indicó la ministra, la acción representa una infracción a los principios esenciales del derecho internacional y pone en riesgo la soberanía estatal venezolana. De acuerdo con la información difundida por el medio que dio origen a la noticia, esta declaración se materializó a través de un comunicado oficial en la red social Bluesky, donde la representante del Gobierno español expresó su posición acerca de los acontecimientos recientes.

El medio informó que Sira Rego responsabilizó directamente a Washington por llevar a cabo ese ataque. En el mensaje distribuido en Bluesky, la ministra señaló: “Condenamos el ataque militar de EEUU contra Venezuela. Es una violación del derecho internacional.” Tal como consignó el medio, la funcionaria enfatizó que el operativo militar norteamericano supone una vulneración de las normas internacionales, que rigen la convivencia y resolución de los conflictos entre naciones, e hizo hincapié en la necesidad de que la comunidad internacional actúe de inmediato para frenar el avance de las hostilidades y evitar una posible escalada de la tensión tanto en la capital venezolana como en otras ciudades afectadas.

Según reportó el medio, Sira Rego dirigió un llamado a las instancias multilaterales y los gobiernos de otros países para que actúen y detengan la situación actual en Venezuela. En sus declaraciones, instó a que se exija el respeto de los “derechos humanos” de la población venezolana y que se garantice la protección de la soberanía del país sudamericano frente a acciones militares externas. “Mostramos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y llamamos a la comunidad internacional para detener este ataque y exigir respeto a los derechos humanos y a la soberanía de los estados”, cita el comunicando oficial que recoge la plataforma informativa, reflejando así la postura de apoyo del Gobierno español al pueblo venezolano durante la crisis.

Según detalló el medio, la ministra compartió su pronunciamiento luego de que se difundieran reportes sobre el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en varias zonas de Venezuela, incluidas Caracas y otras áreas metropolitanas, en una intervención que habría provocado preocupación en distintos ámbitos internacionales. Los acontecimientos han generado diversas reacciones en la comunidad política y diplomática, debido a los posibles efectos que estas acciones puedan tener sobre la estabilidad regional, el respeto a las normas internacionales y la protección de los habitantes en las zonas impactadas por el ataque.

El medio destacó que la declaración de Sira Rego se sumó a otras condenas formuladas desde distintos sectores del Gobierno español y de la esfera internacional, donde ha habido un fuerte énfasis en el cumplimiento estricto de las disposiciones del derecho internacional humanitario y las resoluciones de Naciones Unidas referentes a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la no intervención militar en asuntos internos de otros países. La ministra insistió en la importancia de que se respeten los derechos del pueblo venezolano durante la crisis, llamando a una solución que privilegiara la vía diplomática y se basara en los principios consagrados por la legalidad internacional, según detalló el medio.

Las repercusiones del ataque militar y la respuesta de representantes como Sira Rego han aportado nuevos elementos al panorama internacional, en el que se debate la legitimidad de acciones militares unilaterales y la necesidad de mecanismos efectivos para salvaguardar los derechos y la soberanía de las naciones afectadas. Según la cobertura original, la ministra sostuvo que la participación de la comunidad global es esencial para evitar que la situación derive en una escalada aún mayor del conflicto, con consecuencias imprevisibles para la región y la población venezolana.