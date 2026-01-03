Petro sostiene que varias personas sobrevivieron al ataque de EEUU en una lancha en el Pacífico

Un mensaje emitido por el presidente colombiano Gustavo Petro en la red social X ha advertido a diferentes gobiernos de la región del posible paradero de sobrevivientes que, según la información disponible de la Armada de Colombia, habrían quedado varados en medio del océano Pacífico tras arrojarse al mar desde embarcaciones bombardeadas días atrás. De acuerdo con lo publicado por la agencia Europa Press, el mandatario divulgó un mapa que señala un punto localizado a cientos de kilómetros de la costa más cercana, en aguas frente a México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, sugiriendo que los afectados podrían encontrarse a la deriva en alta mar.

Petro afirmó contar con datos sobre la ubicación exacta de los náufragos gracias a informes proporcionados por la Armada de Colombia. Subrayó que tres personas fallecieron en el incidente, mientras que el resto habría logrado saltar al mar y seguir con vida, según consignó Europa Press. El presidente hizo un llamado de atención a los gobiernos de los países cercanos a la zona marcada, instando a la colaboración en tareas de búsqueda y rescate.

El medio Europa Press reportó que la Armada colombiana se encuentra preparada para participar activamente en la localización de los presuntos supervivientes, reafirmando la voluntad del gobierno de Colombia de colaborar en acciones humanitarias en el área afectada. Petro subrayó que los efectivos militares colombianos están disponibles para sumarse a los operativos necesarios, en coordinación con otras fuerzas de la región.

El mandatario amplió sus declaraciones al confirmar, también mediante su cuenta en X, el impacto reciente de un misil estadounidense en la región de Alta Guajira, ubicada en Venezuela y fronteriza con Colombia. Europa Press detalló que esta confirmación surge después de que Petro advirtiera días antes sobre un ataque de Estados Unidos a una presunta fábrica de narcóticos en la ciudad venezolana de Maracaibo, infraestructura que, de acuerdo al mandatario, estaría vinculada con actividades del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según explicó el presidente colombiano y citó Europa Press, "el misil que cayó en la alta Guajira, no hace el mismo daño en la producción de cocaína que si somos capaces de sustituir cultivos en Colombia y ampliar el comercio legal entre nuestros países". De esta manera, el jefe de Estado reafirmó la estrategia de su gobierno orientada a combatir el narcotráfico a través de la sustitución de cultivos ilícitos y la promoción del comercio legal, en contraposición al uso de la fuerza armada.

En sus mensajes, Petro argumentó también que durante la administración de Donald Trump en Estados Unidos la prioridad no fue proteger la vida de la población latinoamericana, sino asegurar intereses económicos relacionados con el petróleo. La agencia Europa Press consignó que el mandatario colombiano criticó el empleo de la violencia para abordar los problemas regionales, señalando que parte de las políticas estadounidenses se han enfocado en la extracción de recursos, relegando la atención a la vida de las comunidades afectadas.

Finalmente, Gustavo Petro manifestó que su gobierno continuará impulsando iniciativas tendientes a la paz regional, en particular en el área del Caribe. "Hasta el último día de mi gobierno y después, buscaré que el Caribe sea zona de paz y que el pueblo de Venezuela se encuentre en una salida política a sus diferencias y se vote constituyentemente", expresó el presidente, según recopiló Europa Press. El mandatario puso énfasis en una vía política para la resolución de la situación venezolana y el fortalecimiento de relaciones pacíficas entre los países vecinos.

La información difundida por Europa Press evidencia el interés del gobierno colombiano en mantener los canales de cooperación y diálogo con otros Estados de la región, tanto para la gestión de incidentes en alta mar como para el abordaje de problemáticas asociadas al narcotráfico y la seguridad fronteriza. Además, los pronunciamientos de Petro reflejan el posicionamiento de su administración ante las recientes acciones militares atribuidas a Estados Unidos, así como su apuesta por soluciones políticas y comerciales en lugar del recurso exclusivo a la fuerza.