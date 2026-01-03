Pellegrino Matarazzo: "El Atlético busca esos pequeños momentos para definir cómo es cada partido"

El entrenador estadounidense de la Real Sociedad, Pellegrino 'Rino' Matarazzo, expresó que ha logrado establecer un vínculo sólido con la plantilla en apenas una semana desde su incorporación y que, a pesar de no haber dirigido aún su primer partido oficial, siente que tanto él como los jugadores están completamente enfocados en el debut. Según publicó el medio Europa Press, Matarazzo recalcó su compromiso con cada integrante del plantel, priorizando durante la semana la creación de un ambiente competitivo y claro sobre el estilo de juego que busca implantar en la escuadra donostiarra. Este domingo será el estreno de Matarazzo al frente de la Real Sociedad en el partido que enfrenta al club vasco contra el Atlético de Madrid en el estadio de Anoeta, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports.

Durante la rueda de prensa ofrecida el sábado, Matarazzo subrayó que el Atlético de Madrid representa un desafío que exige completa atención durante los 90 minutos de juego. Tal como detalló Europa Press, el técnico describió al cuadro rojiblanco como "un equipo que busca esos pequeños momentos para definir cómo es cada partido" y advirtió que sus dirigidos deberán mantener la concentración absoluta, dado que el Atlético sabe capitalizar cualquier descuido. El técnico insistió en la importancia de poner toda la energía y el enfoque en el encuentro, apelando al compromiso y resiliencia de la plantilla para superar momentos complicados durante el partido.

Respecto a su preparación personal, el nuevo entrenador reconoció sentirse listo para hacer su debut en el banquillo de la Real Sociedad, subrayando que la actitud positiva observada en los entrenamientos refuerza su confianza en el grupo. Matarazzo destacó que los futbolistas se han mostrado dispuestos y abiertos a los cambios propuestos durante la semana, lo que, según él, ha facilitado la adaptación al nuevo ciclo. El medio Europa Press informó que el entrenador expresó tener "mucha ilusión" y el deseo de que los seguidores vuelvan a sentirse orgullosos del equipo, subrayando la necesidad de darlo todo en el campo.

El análisis de Matarazzo sobre el rival volvió a centrarse en las capacidades tácticas y mentales del Atlético de Madrid. Como resaltó Europa Press, el técnico recordó que el club dirigido por Diego Pablo Simeone se caracteriza por su paciencia y habilidad para decidir los partidos en momentos clave. En palabras del estadounidense, "el Atlético es un excelente equipo, con jugadores de alta calidad y que entienden los elementos básicos del fútbol", señalando la capacidad del equipo madrileño para luchar, defender y ser agresivo cuando la situación lo requiere.

En su valoración de Simeone, Matarazzo no escatimó elogios para el técnico argentino. Según consignó Europa Press, consideró al 'Cholo' como "un excelente ejemplo" en el fútbol por su longevidad y el trabajo sostenido al frente del Atlético. Añadió que la personalidad de Simeone ha servido como una marca personal fuerte que logra transmitirse a sus dirigidos, otorgando cohesión y competitividad al conjunto rojiblanco en todas las fases del juego.

Matarazzo, haciendo balance de su primera semana al mando, precisó que el tiempo de trabajo ha sido reducido, por lo que debió seleccionar prioridades que permitieran al equipo entender rápidamente sus intenciones. Informó Europa Press que el técnico priorizó comunicar de forma clara el enfoque ofensivo y defensivo a aplicar frente al Atlético, señalando las estructuras y espacios que desea explotar en el encuentro. También anticipó que el proceso de adaptación y profundización estratégica continuará en las próximas jornadas, con el objetivo de que la plantilla interiorice cada vez más los patrones de juego propuestos.

En referencia al trabajo diario, el entrenador estadounidense explicó que mantiene contacto directo con miembros del club, específicamente con Erik Bretos, con quien dialoga de forma constante sobre la evolución del equipo. Subrayó Europa Press las declaraciones de Matarazzo sobre su propósito de maximizar el potencial de cada futbolista, enfocándose en la eficiencia y priorizando aspectos esenciales para el desarrollo futbolístico en un periodo corto de preparación.

Como parte del mensaje dirigido a la afición, Matarazzo remarcó en sus declaraciones recogidas por Europa Press la importancia de la identidad y la resiliencia dentro de la plantilla, valorando la necesidad de que los seguidores se enorgullezcan del equipo. Consideró que el reto con el Atlético supone una prueba significativa para mostrar la fortaleza mental y colectiva de la Real Sociedad, apelando al esfuerzo conjunto para afrontar las fases complicadas del partido.

La previa al duelo en Anoeta refleja la expectativa tanto dentro como fuera del club ante el debut oficial de Matarazzo. Según reportó Europa Press, el entrenador se muestra convencido de la capacidad y fortaleza grupal de la Real Sociedad. Asimismo, reiteró que el enfoque del equipo debe mantenerse durante todo el partido ante el Atlético para lograr los tres puntos y consolidar la credibilidad del nuevo proyecto futbolístico en el conjunto 'txuri-urdin'.